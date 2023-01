﻿Pink-Floyd-Meisterwerk „The Wall“ in Rostock: Lebendig gewordenes Stück Rockgeschichte

Die Show „The Music of The Wall in Concert“ haben am Mittwochabend knapp 900 Besucher in der Rostocker Stadthalle erleben können.

Knapp 900 Zuschauer haben am 11. Januar „The Music of The Wall in Concert“ in der Rostocker Stadthalle erlebt. Das Konzeptalbum von Pink Floyd aus dem Jahr 1979 wurde dafür als Rockoper konzipiert. Eine hochwertige Covershow legendärer Musik.

