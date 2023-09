﻿Pistorius besucht Marinearsenal in Rostock und verkündet bis zu 500 neue Jobs

Offenbar grünes Licht für Smulders

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist am Donnerstagmorgen in Rostock gelandet, um das Marine-Arsenal der Bundeswehr zu besuchen. Womöglich wird er auch die Ansiedlung des Offshore-Plattform-Bauers Smulders auf dem Gelände bestätigen.

Das Verteidigungsministerium in Berlin hat nach langem Zögern offenbar den Weg für eine Ansiedlung des Plattform-Bauers Smulders in Rostock frei gemacht. Gemeinsam mit der Neptun Werft wollen die Belgier Umspannwerke für Windparks auf See bauen. Was zu dem Deal bekannt ist.

