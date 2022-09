﻿Pizza essen in Rostock: Die 7 besten italienischen Restaurants im Preis- und Speisekarten-Check

Heißhunger auf Italien: Pizza zählt zu den beliebtesten Gerichten der Deutschen. Was kostet das mediterrane Fast Food in beliebten Lokalen Rostocks und Warnemündes? Wo ist es teuer, wo billig? Welche Sorten haben Vapiano, L’Osteria, Al Porto und Co. im Angebot? Wie sind die Öffnungszeiten? Unser Pizzeria-Test samt Tipps, woran Sie einen guten Italiener erkennen

