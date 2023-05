﻿Plädoyers: Was den Geldautomatensprengern aus Rostock droht

Rostock. Im Prozess gegen drei mutmaßliche Geldautomatensprenger wurden am Freitag im Landgericht Rostock die Plädoyers gehalten. Das Gerichtsverfahren läuft seit Dezember. Den drei Tatverdächtigen wird vorgeworfen, im Jahr 2021 in Mecklenburg-Vorpommern sowie Brandenburg Geldautomaten gesprengt und dabei 183 000 Euro erbeutet zu haben.

Staatsanwalt fordert mehrjährige Haftstrafe

„Die Staatsanwaltschaft hat es als erwiesen angesehen, dass Andrej M. und Max S. die Geldautomaten in Ferdinandshof, Rostock und Plate angegriffen haben“, erklärt Gerichtssprecherin Anne Kruse. Deshalb sei für M. eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren und neun Monaten beantragt worden. Weil der Angeklagte Max S. zur Tatzeit noch als heranwachsend galt, fordert die Staatsanwaltschaft eine Jugendstrafe von vier Jahren und neun Monaten. „Für den Angeklagten Alexander E., dem lediglich die Sachbeschädigung eines Geldautomaten in Potsdam gemeinsam mit dem Angeklagten Max S. vorgeworfen wurde, ist eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren beantragt“, so Kruse.

Urteilsverkündung ist für den 12. Mai geplant

Ganz anders dagegen die Forderungen der Gegenseite. Der Verteidiger von Andrej M. sah nur für die versuchte Geldautomatensprengung in Rostock einen Tatnachweis, weshalb er beantragte, den Angeklagten lediglich zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten zu verurteilen sowie seine Unterbringung in der Entziehungsanstalt anzuordnen. „Im Übrigen hat er Freispruch beantragt“, sagt Gerichtssprecherin Anne Kruse. Die Verteidigung der Angeklagten Max S. und Alexander E. beantragten ebenfalls einen Freispruch ihrer Mandanten. Das Urteil soll am 12. Mai verkündet werden.