﻿Pläne für Joho-Eis in Warnemünde auf Eis gelegt: Jonas Holtz hat neue Idee

Rostock-Warnemünde. Noch eine Eisdiele am Alten Strom in Warnemünde? Von der Idee hat sich der bekannte Rostocker Unternehmer Jonas Holtz offenbar verabschiedet. Ursprünglich sollte die neue Joho-Eis-Filiale bereits zu Ostern eröffnet werden. Doch noch immer sind die Türen zu – und werden es auch noch eine Weile bleiben.

„Nach reiflicher Überlegung haben wir uns dagegen entschieden, in Warnemünde einen Standort für Joho Eis zu eröffnen“, teilte Carina Höhne, Sprecherin der Joho Gastro GmbH auf Anfrage mit. Stattdessen sei innerhalb der Unternehmensgruppe beschlossen worden, „ein weiteres hochwertiges Gastronomiekonzept zu platzieren“.

Fünf Restaurants mit neuem Konzept sollen 2024 eröffnet werden

Im Zuge dessen sollen im kommenden Jahr fünf neue Restaurants eröffnet werden, darunter eines am Standort Warnemünde. Geplant sei der Start demnach für Ostern 2024. Weitere Details wollte das Unternehmen zunächst nicht verraten. Nur so viel vorab: „Aktuell arbeiten wir am Produktkonzept und -design und dieses beinhaltet kein Eis“, so Höhne.

Bisher gehören zum Portfolio der Joho Gastro GmbH eine Eisdiele in Zingst, wo der gebürtige Borner Jonas Holtz auch die dortige Joho Broiler Bar betreibt. Grillhähnchen werden zudem an Standorten in Prerow, Greifswald, Kühlungsborn, Rostock und Warnemünde betrieben.

Rostocker Unternehmer will Nischen finden und investieren

In einem Interview mit der OZ sagte Holtz im vergangenen Jahr, dass er immer auf der Suche nach Projekten sei, in die er investieren könne. Im Fokus stünden dabei Produkte und Dienstleistungen, die es so in der Region noch nicht gebe. Er halte es zudem für sinnvoll, von einer erfolgreichen Marke stets mehrere Ableger zu etablieren. Bis Ende 2025 wolle er beispielsweise 30 Filialen seiner Joho Broiler Bar in Nord- und Ostdeutschland betreiben, so Holtz im Juli 2022.

Sein Hauptquartier schlug Jonas Holtz, Chef der JH.Holding und der Jes Group, in Broderstorf bei Rostock auf. © Quelle: Ove Arscholl

Kerngeschäft des Unternehmers sind Verkauf und Installation von Solaranlagen. Mit seiner Jes.AG mit Sitz in Broderstorf bei Rostock baute er im Vorjahr rund 3000 Fotovoltaikanlagen auf deutsche Dächer. In das Geschäft mit den erneuerbaren Energien stieg Ende 2021 die niederländische Großfamilie Brenninkmeijer ein, der die Textilkette C&A gehört. Sie investierte einen zweistelligen Millionen-Betrag über ihren Skopos Impact Fund in die Jes Group.

Greifswalder Bürgerschaft gibt Fläche für neues Stadion frei

Außerdem gehören Holtz zahlreiche Immobilien, darunter nach eigenen Angaben mehr als 200 Ferienwohnungen auf Fischland-Darß-Zingst. In Rostock lässt er neue Wohnungen in der Grubenstraße und am Warnowufer sowie in Bentwisch errichten. Zuletzt gab ihm die Greifswalder Bürgerschaft Grünes Licht für den Kauf einer Fläche an der Schönwalder Landstraße. Dort will der Investor ein Stadion für bis zu 10 000 Besucher errichten lassen.

