﻿Junge Rostocker Forscher erklären das Sonnensystem neu

Ein Team von der Rostocker Universität will den Planetenweg in Warnemünde neu gestalten. Was es vorhat und wie viel Geld für das Projekt zur Verfügung steht.

Sie arbeiten an der Neugestaltung des Planetenwegs: Samuel Schumacher, Philipp May und Anna Julia Poser (v. l.) vom Institut für Physik der Uni Rostock

Warnemünde. Anna Julia Poser, Samuel Schumacher und Philipp May sind Doktoranden im Institut für Physik an der Universität Rostock. So haben sie schon fachlich mit den Planeten unseres Sonnensystems zu tun. Mit ihrem Projekt greifen sie eine bereits bestehende Tradition auf. Die drei Wissenschaftler planen eine Neugestaltung des Planetenweges in Warnemünde. Das ist ein astronomischer Bildungspfad, der entlang der Strandpromenade verläuft.

Eingereicht haben die drei Doktoranden ihre Ideen bei der „Wissenschaft im Dialog“ gGmbH in Berlin. Dort war es im vergangenen Jahr möglich, entsprechende Projekte vorzustellen – Studierende, Promovierende und junge Forschende waren aufgerufen, die Ideen zu präsentieren. Das übergreifende Thema des Jahres 2023 lautet „Unser Universum“, initiiert vom Bundesforschungsministerium.

10 000 Euro stehen für das Rostocker Projekt zur Verfügung

Das Vorhaben aus Rostock ist eines von 15 ausgewählten Projekten, die bei „Wissenschaft im Dialog“ aus über 70 Einreichungen ausgewählt wurden. Zur Finanzierung ausgereicht werden in diesem Fall 10 000 Euro, die für die Umsetzung zur Verfügung stehen. „Wir wollen den Pfad für die Öffentlichkeit weiterentwickeln“, sagt Philipp May. Der bereits bestehende Lehrpfad bildet also die Basis für das Team, das zusätzliches Wissen auf dem Weg bereitstellen will. Daran arbeiten Anna Julia Poser, Samuel Schumacher und Philipp May in den kommenden Wochen.

Der Aufbau: Es gibt Wissensstationen für die acht Planeten und die Sonne. Ein weiterer Info-Punkt widmet sich exemplarisch einem sogenannten Exoplaneten, der sich außerhalb unseres Sonnensystems befindet. Zusätzlich erklärt wird auch der Pluto, der nach aktueller astronomischer Definition eigentlich kein Planet ist.

Wissensinhalte können per QR-Code abgerufen werden

Durch ihr Physik-Studium sind die drei Wissenschaftler natürlich mit den Inhalten eng verbunden. Und der Wissensstand bei der Erforschung der Planeten ändert sich immer wieder, so sollen neue wissenschaftliche Erkenntnisse in den Planetenweg einfließen. Das Projektteam konzipiert eine Internetseite, auf der weitere Informationen zu den Planeten abrufbar sein sollen.

In diesem Fall spielt sich die Wissensvermittlung vorrangig digital ab: Per QR-Code ist künftig die Weiterleitung zu einer Website möglich, wo dynamische wissenschaftliche Inhalte hinterlegt sind. Weitere Idee in diesem Projekt: Auch ein Audioguide ist denkbar, über den sich Interessenten über ihr Smartphone Wissen über die Planeten aneignen können.

Der Planetenweg in Warnemünde wurde 1979 eingerichtet

Den Planetenweg gibt es seit dem Jahr 1979. Er führt von Warnemünde nach Westen aus dem Ortsteil heraus und informiert auf viereinhalb Kilometern über die Planeten unseres Sonnensystems. Der Planetenweg ist der einzige Lehrpfad dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern.

Der Startpunkt liegt am Warnemünder Leuchtturm, wo auf einer Steinsäule das Modell der Sonne zu sehen ist. Diese Nachbildung hat einen Durchmesser von 1,40 Metern. Der wirkliche Durchmesser der Sonne liegt bei rund 1,4 Millionen Kilometern – alle Himmelskörper auf dem Planetenweg sind im Maßstab von eins zu einer Million dargestellt. Auf dem astronomischen Lehr- und Wanderweg werden alle Größen und Entfernungen auf diese Weise verkleinert dargestellt. Der Endpunkt der Strecke liegt in Höhe der Ausflugsgaststätte Stolteraa.

Auch 3-D-Modelle der Planeten sind in der Diskussion

Und noch eine andere Idee wird bei der Aufwertung des Planetenweges diskutiert. Auch künstlerisch gestaltete 3-D-Planetenmodelle sind künftig denkbar. „Dazu sind wir mit dem Kunstverein zu Rostock bereits in Kontakt“, sagt Anna Julia Poser. Zur Einweihung des auf diese Weise aufgewerteten Planetenweges im Herbst soll eine Wanderung auf der Strecke stattfinden.