﻿Inros Lackner SE: Neuer Chef übernimmt bei größtem Generalplanungsbüro im Norden

Rostock. Komplexe Gebäudeplanung, Wasserbau, Projektmanagement: Das Architektur- und Ingenieurunternehmen Inros Lackner SE ist in vielen Bereichen der Baubranche erfolgreich unterwegs – weltweit. Für die Zukunft haben sich die Rostocker personell neu aufgestellt. Ingo Aschmann hat zum 1. Juli die Geschäftsführung übernommen. Der 54-jährige Wahl-Rostocker folgt auf Uwe Lemcke, der nach 18 Jahren als Vorsitzender der Geschäftsführung ausscheidet.

Mit diesem Wechsel will der Generalplaner – der in Rostock unter anderem an der Erweiterung der Stadthalle, dem Cruise Center in Warnemünde oder aktuell an der Planung der Stadtteilerweiterung von Evershagen beteiligt ist – Kontinuität in der Nachfolge für Kunden sowie Mitarbeiter schaffen.

Kennt vermutlich jeder Rostocker: Die Rostocker Stadthalle. Auch diese wurde von Inros Lackner geplant. © Quelle: Steffen Spitzner

Rostocker Büro: Inros Lackner zählt mehr als 700 Mitarbeiter

Aschmann, der im niedersächsischen Oldenburg aufwuchs, kommt aus den eigenen Reihen. Er und sein Vorgänger kennen sich gut und haben den Erfolg des mit 700 Mitarbeitern größten Generalplanungsunternehmen im Norden Deutschlands die letzten Jahre bereits gemeinsam gestaltet. Jährlich erwirtschaftet das Planungsbüro rund 63 Millionen Euro. „Wir setzen auf behutsames Wachstum“, betont Aschmann. In Deutschland habe man bereits 13 Standorte, international seien es weitere 15. In etlichen Bundesländern ist Inros Lackner SE vertreten. Doch auch auf der Deutschlandkarte gibt es noch weiße Flecken – also Expansionspotenzial.

Inros Lackner SE: Projekte der Superlative im Ausland

In Vietnam hat Inros Lackner SE schon viele Objekte begleitet, zum Beispiel das Museum für Stadtgeschichte in Hanoi. © Quelle: Inros Lackner SE

Doch vorerst will man sich auf andere Großprojekte fokussieren. Vielleicht das Größte aktuell: die Bauüberwachung und Projektsteuerung bei der Schiffbarmachung der längsten Wasserstraße Indiens, dem heiligen Fluss Ganges. Vor etwa drei Jahren bekamen die Rostocker für dieses Vorhaben den Zuschlag. Anfang des Jahres wurde in Mumbai ein Büro eingeweiht. „Es ist unser erster Standort, der vor Ort auch gesegnet wurde“, sagt Aschmann, der für die Zeremonie extra nach Indien gereist war. „Die Segnung soll uns Glück bringen bei unserem Vorhaben.“

Ingo Aschmann (l.) bei der Standorteröffnung in Indien. Damit das Vorhaben Erfolg hat, wurde das Büro gesegnet. © Quelle: Inros Lacker SE

So wie in Indien versuchen sich die Rostocker auch an den anderen Standorten regional anzupassen. Mit großem Erfolg ist das in der 1936 beginnenden Firmengeschichte besonders in Vietnam gelungen, wo über die Jahrzehnte etliche Großprojekte umgesetzt worden sind – wie zum Beispiel das Museum für Stadtgeschichte in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Präsent sind die Rostocker auch in Afrika.

Aschmann ist seit 2007 in Rostock tätig

In Warnemünde hat Inros Lackner SE das Cruise Center entworfen. © Quelle: Steffen Spitzner

Der Betriebswirt Aschmann selbst ist bereits seit 2007 in leitender Position bei Inros Lackner und seit 2011 bereits in der Geschäftsführung tätig. Zuvor war er mehrere Jahre beim Wirtschaftsprüfer KPMG. Doch das private Glück hielt ihn in der Hansestadt. Denn in Rostock lernte er seine heutige Frau kennen. Die wenige Freizeit versucht Aschmann mit ihr zu verbringen.

Ex-Chef will mehr Zeit für Garten und Reisen

Uwe Lemcke, Ex-Chef der Inros Lackner SE © Quelle: Kay Steinke

Auch ein Grund, warum Uwe Lemcke mit nun 63 Jahren und fast 40 Jahren im Unternehmen etwas kürzertreten möchte. „Ich möchte mehr Zeit für die Familie und den Garten“, sagt Lemcke. „Und reisen.“ Seiner Firma will er dennoch treu bleiben – und zwar als Mitglied des Verwaltungsrates und in beratender Position. „Wir haben ja spannende Standorte in der Welt. Wenn ich dort noch etwas übernehmen kann, kann man es mit einer Reise verbinden“, so Lemcke.

Aschmann freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. Lemcke hätte das Unternehmen geprägt und auf den richtigen Kurs geführt, den Aschmann nun weiterführen will. „Wir wollen unsere Position als Generalplaner auf dem Markt weiter stärken“, sagt Aschmann. „Wichtige Grundsätze dabei sind die Weiterentwicklung unseres ingenieurtechnischen Know-hows und die konsequente Einbindung nachhaltiger und digitaler Prozesse.“

