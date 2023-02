﻿Plattform-Bau in Warnemünde: Land stellt Millionen für Kai-Sanierung in Aussicht

Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte (SPD) bringt einen „zweistelligen Millionen-Betrag ins Spiel“, wenn ein Plattform-Bauer wie Smulders an die Warnow-Werft nach Warnemünde kommt. Die Bundesregierung ist am Zug.

Die frühere MV-Werft in Warnemünde ist jetzt Marine-Arsenal des Bundes. Weitere Ansiedlungen scheitern bisher am Bundesverteidigungsministerium.

Warnemünde. Wird es nach der Insolvenz der MV Werften künftig zum Bau von Offshore-Konverter-Plattformen auf der Warnemünder Werft kommen? Die Landesregierung versucht zumindest einiges; jetzt kündigt sie an, für einen höheren Millionenbetrag die Kosten für eine Instandsetzung der maroden Kaikante übernehmen zu wollen.

„Wenn dort 2-Gigawatt-Konverter-Plattformen gebaut werden, sind wir als Wirtschaftsministerium grundsätzlich bereit, uns an der Ertüchtigung der Kaikante finanziell zu beteiligen“, erklärt Jochen Schulte (SPD), Staatssekretär im Schweriner Wirtschaftsministerium. „Wir rechnen mit einem zweistelligen Millionen-Betrag.“

Smulders will mehr als 1000 Jobs schaffen

Das sollte für Unternehmen verlockend klingen. Der belgische Plattform-Bauer würde je gern nach Warnemünde kommen, mehr als 1000 Jobs schaffen. Problem: Der Bund hat das Gelände der Warnow-Werft, wie sie wieder heißt, komplett übernommen und wird in einer Außenstelle des Marins-Arsenals auf einem Teil des Areals künftig deutsche Kriegsschiffe reparieren. Bis zu 500 Dienstposten – öffentlicher Dienst – werden dort geschaffen, teils mit früheren MV-Werftlern besetzt – aber eben längst nicht alle.

Der Bund bremst weiterhin. Er sieht Sicherheitsbedenken durch weitere Ansiedlungen. Auch nach Monaten der Gespräche im Hintergrund zwischen Land und Bund heißt es aus Berlin: „Eine diesbezügliche Entscheidung ist noch nicht getroffen“, so eines Sprecherin von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

In MV wächst die Sorge, dass es nicht zum Plattformbau und damit der Erhaltung weiterer Jobs kommt. „Ich kann das nicht verstehen“, sagt Stefan Schad, Chef der IG Metall für Rostock/Schwerin. Unternehmen wie Smulders würden für die Energiewende dringend benötigt. „Wir haben einen Standort, der uns gehört, und schaffen es nicht, jemanden anzusiedeln, der viel Geld mitbringt“, wettert Schad. Für die Verzögerung im Ministerium habe er kein Verständnis.

Mit der Offerte, die Kaikante auf Landeskosten sanieren zu lassen, soll dem Bund die Entscheidung offenbar leichter gemacht werden. Dabei geht die Landesregierung ergebnisoffen in die Gespräche, was den potenziellen Investor angeht. Die Millionen aus Schwerin seien „nicht an Smulders gebunden“, so Wirtschaftsstaatssekretär Schulte.