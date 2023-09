﻿Pogge-Büste steht wieder im Rostocker Rosengarten: „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“

Der Rostocker Afrika-Reisende Paul Pogge (1838-1884) hat nun wieder ein Denkmal im neu gestalteten Rosengarten. Eine Entscheidung, die lange debattiert wurde, da Pogge als Rassist und Wegbereiter des Kolonialismus gilt.

Rostock. Paul Pogge – wer ist das? Zumindest steht jetzt wieder im Rostocker Rosengarten eine Büste des Rostocker Landwirts und Afrikareisenden, der am 17. März 1884 im Alter von 46 Jahren an den Entbehrungen seiner Reisen gestorben ist. Damals war kein anderer Afrikaforscher so weit ins Innere des Kontinents vorgedrungen wie der Rostocker.