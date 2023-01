﻿Rostocker Pokémon- und Manga-Händler eröffnet Shop im Doberaner Hof

One Piece, Pokémon oder Magic: Wer Fan von Sammelkarten, Tabletop-Spielen und Mangas ist, wird bei Sven Adam fündig. Der Husumer bietet demnächst in seinem neuen Geschäft eine große Auswahl an Comics, Tradingcards und Zubehör für Rollenspieler, das es sonst so in Rostock nicht zu kaufen gibt. Besonders beliebt: die Turniere im Laden.

Sven Adam will mit seinem Laden „Fantastische Welten“ von der Doberaner Straße in den Doberaner Hof ziehen.

Rostock. Sven Adam (38) ist Herr über die „Fantastischen Welten“: Wer die Tür zu seinem gleichnamigen Laden in Rostocks KTV öffnet, betritt ein kunterbuntes Universum. „Ganz schön was los hier oder?“, sagt Sven Adam und lacht. Sein Geschäft ist randvoll mit allem, was Fans von Mangas und Comics lieben.

Schulmädchen, Superheldinnen und Schurken grinsen durch Plastikhüllen: Etliche Sammelfiguren von Anime-und Trickfilm-Charakteren bevölkern den Laden. Tabletops und Rollenspiele türmen sich bis unter die Decke auf. Dazu gibt’s seitenweise Lesestoff: Die 103 Bände von One Piece reihen sich aneinander, ringsum drängen sich unzählige weitere Mangas namhafter Verlage in einem Labyrinth aus Regalen. Wer etwas Glück hat, findet hier rare Teile einer Serie, die in Buchläden und Online-Shops unauffindbar ist. In der Second-Hand-Ecke stehen teils längst vergriffene Raritäten.

Rostock: „Fantastische Welten“ zieht in den Doberaner Hof

Ob Zubehör für Warhammer 40K, Merchandise aus der Marvel-Welt oder Sammelkarten von Yu-Gi-Oh!, Pokémon und Magic: Auf knapp 1000 Quadratmetern finden Sven Adams Kunden, was ihr Herz begehrt. Der verwinkelte Laden platzt aus allen Nähten. Deshalb zieht „Fantastische Welten“ um in den Doberaner Hof.

Wo zuletzt ein Corona-Testzentrum untergebracht war, will Sven Adam Kunden ab 13. März auf doppelt so großer Fläche wie bisher mit dem Sammelfieber anstecken. Das hat ihn selbst als Teenie gepackt. Als 16-Jähriger habe er in der Berufsschule zwei Klassenkameraden mit „Herr der Ringe“-Figuren spielen sehen. Das Duell zwischen Gandalf und Saruman hat Folgen. „Damit hatten sie mich. So bin ich da reingerutscht“, erzählt Sven Adam und lacht. Schon zu Schulzeiten habe er geliebt, was für so viele 90er-Jahre-Kinder nach Unterrichtsschluss ein Muss war: Animes auf RTL zwei gucken.

Shop-Chef spart sich Miete und wohnt in seinem Geschäft

Dass aus seinem Hobby sein Beruf geworden ist, sei „ein glücklicher Zufall“ gewesen, sagt Sven Adam. Als der gelernte Industriekaufmann mit seinem damaligen Job nicht mehr zufrieden war, studierte er zunächst BWL und kam in seiner Freizeit auf die zündende Idee. In seinem Lieblingsspieleladen „Magische Welten“ in seiner Heimatstadt Husum habe er den Tipp bekommen, dass es Vergleichbares in Rostock bis dato nicht gebe. „Ich bin auskundschaften gefahren und habe gesehen: Hier ist ein Plätzchen für mich frei. Zack – und los ging das.“

Vor fast zwölf Jahren hat er „Fantastische Welten“ in der Doberaner Straße eröffnet. Er lebte nicht nur für sein Geschäft, sondern auch darin: Viereinhalb Jahre sei ein 12-Quadratmeter-Hinterzimmer seine Wohnung gewesen. So habe er sich in den Anfangsjahren eine teure Extra-Miete erspart, erinnert sich der 36-Jährige.

Demnächst noch größere Pre-Release-Turniere

Die Zeiten klammer Kassen sind vorbei, heute läuft der Laden. Und das so gut, dass Sven Adam inzwischen zwei Mitarbeiter beschäftigt. Zu verdanken hat er den Erfolg neben kauffreudigen Kunden auch Magic-Sammelkartenspielern. Seitdem die ihn überzeugen konnten, im Shop Turniere zu veranstalten, wächst der Kundenstamm. „Das hat mir echt den Arsch gerettet“, sagt Adam und lacht.

Deshalb will er auch im Doberaner Hof Turniere ausrichten. Samstags sollen künftig mindestens zwei Turniere laufen. Platz sei dann für 60 Leute und mehr, sagt Sven Adam. Die Events sind beliebt, weil Teilnehmer in launiger Runde fachsimpeln und Spiele ausprobieren können, bevor diese veröffentlicht werden.

Auf ein Release sind viele Sammler heiß: Im Laufe des Jahres will der Spieleverlag Wizards of the Coast ein Spiele-Crossover von Magic und Herr der Ringe auf den Markt bringen. „Oha, das wird heftig“, sagt Sven Adam. Denn dann wird auch der Herr der „Fantastischen Welten“ nicht widerstehen können und sein privates Sammelreich ausbauen.