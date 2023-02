﻿Politische Bildung: Rostocker Schüler räumen zum zweiten Mal bei Bundeswettbewerb ab

Zum zweiten Mal in Folge wurden Schüler des Innerstädtischen Gymnasiums beim Schülerwettbewerb zur politischen Bildung ausgezeichnet. Mit ihren Beiträgen zu Themen wie Inflation, Rassismus oder Integration gewannen sie insgesamt 2600 Euro an Preisgeld.

Rostock. Politisch interessiert und mit viel Motivation gingen die Schülerinnen und Schüler des Innerstädtischen Gymnasiums Rostock in die 51. Runde des Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung. Mit Erfolg: Denn wie im letzten Jahr zeichnete die Jury der Bundeszentrale für Politische Bildung gleich mehrere Beiträge der jungen Rostocker aus. Insgesamt gewannen vier Projekte einen Preis. Sogar ein Hauptgewinn im Wert von 2000 Euro ging an eine der Teilnehmergruppen.

Viele spannende und aktuelle Themen beschäftigten die Heranwachsenden. So erstellte eine der Gruppen einen Videobeitrag über die Integration ukrainischer Schüler an ihrer Schule. Eine Gruppe der elften Klasse betrachtete die Folgen der Inflation, während ein anderes Projekt aus demselben Jahrgang auf die täglichen Herausforderungen von transsexuellen Menschen einging. Belohnt wurden die intensiven Recherchen und die ansprechende Aufarbeitung mit Preisgeldern von 100 bis 250 Euro.

Hauptgewinn: Infobroschüre zu Lichtenhagen

Den Hauptgewinn räumten die Elftklässler Lovis Brinkötter, Bela Heger, Mya Lehwald, Julia Palent und Nina Rosschild ab. In Zusammenarbeit mit dem hauseigenen Schülermagazin „Innenhof“ erstellte die Gruppe eine Informationsbroschüre zu den ausländerfeindlichen Ausschreitungen 1992 in Lichtenhagen, inklusive Zeitzeugeninterviews. Auf 17 Seiten arbeiteten sie die Geschehnisse der mehrtägigen Übergriffe auf, bei denen Rechtsextreme unter Beifall vieler Menschen eine Asylunterkunft und das Wohnhaus von vietnamesischen Gastarbeitern in Brand setzten.

Der Beitrag dazu erschien im Dezember 2022 im „Innenhof“-Magazin. Grund für die Themenwahl war der 30. Jahrestag der Ausschreitungen einige Monate zuvor. „Deshalb war es natürlich wichtig, über das Thema zu reden“, sagte Julia Palent bei der Verleihung der Urkunden. Viele jüngere Menschen wüssten gar nicht mehr, was damals passiert sei. „Und deswegen fanden wir es wichtig, das aufzugreifen und aufzuklären“, so die 16-Jährige. Das Thema Rassismus im Alltag sei der Gruppe besonders wichtig, „weil es leider immer wieder von Relevanz ist“, so die Schülerin.

Die Gruppensieger des Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung 2023. © Quelle: Martin Börner

„Wir wollten, dass es schön aussieht und rund wird“

Nicole Giest, Betreuerin der Teilnehmergruppen, freute sich für ihre Schützlinge. „Ich bin mehr als stolz“, sagte die Sozialkundelehrerin. Viel zu dem Erfolg beitragen musste sie aber nicht. „Die waren alle so entfacht für ihre Themen, dass das ein Selbstläufer wurde.“ Acht Mal 45 Minuten Sozialkundeunterricht und viel Freizeit nahmen die Projekte in Anspruch. Schülerin Nina Rosschild: „Insgesamt kostet das natürlich viel Zeit, aber wir wollten auch, dass es schön aussieht und rund wird.“

Die Mühe lohnte sich. Denn was allen ausgezeichneten Beiträgen gemeinsam war, ist die gute Präsentation. Die Schülerinnen und Schüler befassten sich laut Jury mit schwierigen Themen und schafften es, diese nicht nur für sich selbst zu erarbeiten, sondern auch wirksam für Außenstehende darzustellen. Hans-Georg Lambertz, Leiter des Schülerwettbewerbs, der die Urkunden am Donnerstag verteilte, hatte nur lobende Worte für die Schule übrig: „Es ist sensationell, dass so viele Preise an eine Schule gehen, was auch zeigt, dass Sie hier sehr engagierte Lehrkräfte haben.“

Jährlich nehmen bundesweit etwa 60 000 junge Menschen am Wettbewerb teil. Das diesjährige Motto: „Wenn wir nichts ändern, ändert sich nichts.“ Zu Themen wie „Politik brandaktuell“, „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ oder „Wir im Jahre 2030 – Nachhaltig hoch 17“ wurden bundesweit rund 1600 Beiträge eingereicht. Auch im nächsten Schuljahr will das Innerstädtische Gymnasium wieder mitmachen. „Im nächsten Jahr gerne mit einer kleinen Klasse“, verrät Lehrerin Nicole Giest. Dann gibt es sogar die Chance, eine fünftägige Klassenfahrt zu gewinnen.