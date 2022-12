Mit Gewehr und ohne Kennzeichen: Betrunkener Mann hält Sanitz auf Trab

Am Dienstagabend hat in Sanitz ein bewaffneter Mann einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann, der eigentlich aus Grevesmühlen kommt, fuhr mit seinem Auto ohne Kennzeichen, dafür aber mit einem hohen Alkoholpegel durch die Stadt.

Ein betrunkener Mann mit einer Waffe hat in Sanitz für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Sanitz. Dienstagnacht ist ein bewaffneter Mann in Sanitz unterwegs gewesen. Laut Polizei meldeten mehrere Zeugen, dass sie einen Mann mit einer Langwaffe sahen. Die Beamten stießen daraufhin im Friedrich-von-Flotow-Ring auf den 38-Jährigen, wo er mit der Waffe vor seinem geparkten Auto stand. Die Beamten konnten den Bewaffneten überwältigen und das Gewehr sicherstellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Untersuchung der Waffe stellte sich heraus, dass der Mann nur eine Softair-Pistole mit sich führte. Außerdem wurde die Polizei darauf aufmerksam, dass keine Kennzeichen am Auto des Tatverdächtigen angebracht waren.

Lesen Sie auch

Tatverdächtiger aus Grevesmühlen festgenommen

Der Mann, der eigentlich in Grevesmühlen lebt, war mit einem Promillewert von 2,61 unterwegs. Die Polizisten stellten seine Autoschlüssel sicher und nahmen den betrunkenen Tatverdächtigen in Gewahrsam. Die Kriminalpolizei in Güstrow leitete die Ermittlungen ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von OZ