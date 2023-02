Polizei in Güstrow überwältigt mit Messer bewaffneten Randalierer

In Güstrow musste die Polizei einen 40-Jährigen überwältigen. Der Mann war bewaffnet und randalierte in der Wohnung seiner Eltern in der Plauer Straße.

Ein 40-Jähriger wurde in Güstrow von der Polizei überwältigt. Der Mann randalierte mit einem Messer in der Wohnung seiner Eltern. (Symbolbild)

Güstrow. In Güstrow konnten Polizisten am Freitagmorgen, 3. Februar, einen randalierenden Mann überwältigen. Wie die Polizei mitteilte, war der 40-Jährige mit einem Messer bewaffnet und konnte in der Wohnung der Eltern in der Plauer Straße gestoppt werden.

Die Einsatzkräfte wurden 8.20 Uhr von der Mutter des mutmaßlichen Täters alarmiert. Die Polizisten versuchten die Situation zuerst im Gespräch zu beruhigen. Weil der Versuch erfolglos war, stürmten die Beamten die Wohnung und nahmen den Güstrower vorübergehend fest.