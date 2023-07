Polizei in Rostock sucht vermissten 34-Jährigen

Kostenfrei bis 14:10 Uhr lesen

Buntes Markttreiben

Zum vierten Kreativmarkt im Mühlenquartier laden der Heimatverein Bad Kleinen und der Verein Dörfergemeinschaft Dambecker Seen am Sonntag, dem 13. August, ein. Die Besucher erwartet in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ein buntes Markttreiben an der alten Mühle in Bad Kleinen, Uferweg 10.