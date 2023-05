﻿Polizei schießt Mann in Rostock nieder: Warum haben zwei Beamte zur Waffe gegriffen?

Rostock. Nach Schüssen auf einen bewaffneten Mann am Dienstag im Rostocker Stadtteil Evershagen hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten versuchten nun, den genauen Ablauf zu rekonstruieren, erklärt Manuela Merkel von der Staatsanwaltschaft Rostock. „Dazu müssen unter anderem zahlreiche Zeugen befragt und Handyvideos von Anwohnern ausgewertet werden.“ Die Ermittlungen könnten „einige Tage“ in Anspruch nehmen.

Waffengebrauch bei Polizeieinsatz: Mindestens vier Schüsse gefallen

Hintergrund: Mindestens zwei Beamte sollen vor dem Hochhaus in der Henrik-Ibsen-Straße 1 insgesamt mindestens vier Schüsse auf den Messermann abgegeben haben. Der aus Syrien stammende 57-Jährige wurde am Bein und am Oberkörper verletzt. Der Einsatz wirft Fragen auf: Waren alle Schüsse notwendig? Hätte der Mann nicht auch anders gestoppt werden können? Zum Beispiel durch einen Taser, ein nicht tödliches, so genanntes Distanz-Elektroimpulsgerät?

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer zum Beispiel erklärt, er habe die Ausstattung mit Tasern bereits mehrfach im Schweriner Landtag gefordert. In einigen anderen Bundesländern ist die Landespolizei damit bereits ausgestattet.

Bewaffneter Syrer soll Nachbarn und Polizisten bedroht haben

Die Polizei sei gegen 12 Uhr alarmiert worden, weil der Mann seit dem Vormittag Anwohner in dem Haus mit einem Messer bedroht haben soll. Später habe er dann auch die herbeigerufenen Polizisten bedroht, sich dann in seine Wohnung zurückgezogen. Daraufhin sei der sozialpsychiatrische Dienst der Stadt einbezogen worden, weil nicht auszuschließen gewesen sei, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Später habe der Mann seine Wohnung wieder verlassen, erneut Beamte bedrängt und nach Angaben der Polizei nicht auf Ansprachen reagiert. Der Aufforderung, das Messer wegzulegen, sei er nicht nachgekommen, woraufhin die Beamten schließlich – mittlerweile vor dem Haus – auf ihn geschossen hätten, heißt es.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hätten die Beamten den Verletzten erstversorgt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und war ansprechbar.

