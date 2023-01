Steuerhinterziehung: Polizei verhaftet Mann im Rostocker Seehafen

Rostock. Bei einer Kontrolle im Seehafen Rostock haben Bundespolizisten am Dienstagabend einen Mann bei der Ausreise in Richtung Dänemark festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Geldstrafe in Höhe von 2350 Euro

Der 33-Jährige war im März 2019 durch das Amtsgericht Bückeburg wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2350 Euro (235 Tagessätze zu jeweils 10 Euro) verurteilt worden. Da er die Geldstrafe nicht vollumfänglich zahlte, erließ die Staatsanwaltschaft Bückeburg einen Haftbefehl gegen ihn.

Der polnische Staatsbürger zahlte die noch offene Geldstrafe in Höhe von 2340 Euro nebst Kosten in Höhe von 143,50 Euro sowie weitere fällige knapp 6400 Euro nicht, so dass er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingewiesen wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Von OZ