﻿Dubiose Chatnachrichten: Rostocker Polizei rückt mit Maschinenpistolen in Mehrfamilienhaus ein

Marco Müller wurde am Sonntag in Augsburg in der Kategorie „Herausragende Buchhandlungen“ zusammen mit vier weiteren Bewerbern mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Damit verbunden sind 15 000 Euro Preisgeld. Der OZ berichtet er, wie er das geschafft hat und was er mit dem Gewinn anstellen will.