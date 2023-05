Polizeireport

Polizeieinsatz in Rostocker Schule: Hatte ein Jugendlicher eine Waffe im Rucksack?

Polizisten waren am 3. Mai in einer Rostocker Schule im Einsatz. Ein 15-Jähriger soll in seinem Rucksack einen waffenähnlichen Gegenstand gehabt haben.

Polizisten sind am Mittwochnachmittag in eine Schule in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock gerufen worden. Im Rucksack eines 15-Jährigen soll sich ein waffenähnlicher Gegenstand befunden haben.