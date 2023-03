﻿Neue „Polizeiruf“-Folge aus Rostock: Wann sie gesendet wird, worum’s geht

Rostock. Es wird wieder kriminell in der Hansestadt und zwei der beliebtesten Kommissarinnen im deutschen Fernsehen müssen erneut einen kniffligen Fall lösen: In Rostock wird eine neue Folge der Serie „Polizeiruf 110“ gedreht.

Dunkle Familiengeheimnisse stehen im Zentrum der neuen „Polizeiruf 110“-Episode, die bis zum 6. April in Rostock sowie in und um Hamburg entsteht. Der NDR verrät schon jetzt, was Zuschauer später im TV sehen werden.

Im Waldgebiet der Rostocker Heide wird eine radikale Tierschutzaktivistin tot aufgefunden. Nicht nur Eva Greuner (Jördis Triebel), die Mutter eines auffälligen Außenseiters, wird bei der Aufklärung mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, sondern auch die Kommissarinnen Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann).

Ein Frauenmörder-Sohn, eine Tote im Wald und ein unerwarteter Besuch

Zum Inhalt im Detail: Eva Greuner und ihr Sohn Milan (Eloi Christ) leben in einem kleinen Haus am Rande Rostocks, direkt am Wald und weitestgehend isoliert von ihrer Umgebung. Das hat Eva so entschieden, denn ihr Sohn wird seit seiner Geburt aggressiv ausgegrenzt: Milan ist der Sohn eines mehrfachen Frauenmörders und das Ergebnis einer Vergewaltigung. Auch die Jägergemeinde, die seit längerer Zeit Ärger mit Wilderern und radikalen Tierschützern hat, verdächtigt den Außenseiter Milan, der seine gesamte Zeit allein im Wald verbringt. Als dort eine junge Frau tot aufgefunden wird, befürchtet Eva, dass ihr Sohn der Täter ist.

Während Katrin König und Melly Böwe den Verdächtigungen nachgehen, kommt überraschend Mellys Tochter Rose (Emilie Neumeister) zu Besuch und will mehr über ihren leiblichen Vater erfahren. Doch Melly blockt ab und Katrin fragt sich, was ihre Kollegin zu verbergen hat.

ARD will Folge erst 2025 senden

Regisseur der neuen Rostock-Folge ist Alexander Dierbach, der für den NDR zuletzt das Drama „Wo ist die Liebe hin“ umsetzte und für den Rostocker „Polizeiruf 110“ bereits einen Fall inszenierte („Fischerkrieg“). Das Drehbuch schrieben Elke Schuch und Catharina Junk („Die Quellen des Bösen“).

„Polizeiruf“-Fans müssen Geduld aufbringen: Voraussichtlich 2025 wird der neue Fall mit dem Arbeitstitel „Polizeiruf 110: Böse geboren“ im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen sein.