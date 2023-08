﻿Nena spielt am 18. August in Rostock: „Auf der Bühne zu sein, macht mir immer noch große Freude“

Rostock. Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG spricht Nena über ihren Spaß auf der Bühne, über das Songschreiben und was das Publikum auf der aktuellen Tour erwartet.

Sie sind schon lange im Geschäft. Was treibt Sie immer wieder auf die Bühne?

Nena: Die Musik, die Menschen, die zu den Konzerten kommen, meine Band, meine innere Stimme, von der ich mich gerne leiten lasse … Am Ende ist es ganz einfach: Auf der Bühne zu sein, macht mir immer noch große Freude und je länger ich dabei bin, desto schöner wird es.

Eine Reise durch 40 Jahre Nena-Musik

Ihre aktuelle Tour heißt: „Wir gehören zusammen“ – ist das auch eine Botschaft an die Fans?

„Botschaft“ wäre zu dick aufgetragen ... „Wir gehören zusammen“ ist viel mehr eine Erinnerung daran, dass die Zeit gekommen ist, wieder aufeinander zuzugehen. Auf der Frequenz begegnen wir uns in den Konzerten und singen es gemeinsam in die Welt hinaus. Es gibt nur eine Kraft, die uns Menschen wieder zusammenführt, und das ist die Liebe.

Teil der deutschen Popgeschichte Nena wurde 1960 in der nordrhein-westfälischen Stadt Hagen als Gabriele Susanne Kerner geboren. Die Sängerin hatte mit der Single „Nur geträumt“ 1982 ihren Durchbruch. Damals hieß auch ihre Begleitband „Nena“. Mit dem Hit „99 Luftballons“ wurde Nena 1983 auch international bekannt. 1987 trennte sich die Band und Nena machte solo weiter. Bis heute simmt die Sängerin regelmäßig Platten auf, zuletzt war das die CD „Licht“ im Herbst 2020. Mit weltweit über 25 Millionen verkauften Tonträgern zählt Nana zu den erfolgreichsten Musikern in der Geschichte der deutschen Popmusik.

Auf welche Songs können sich die Konzertbesucher freuen?

Wir gehen auf eine Reise durch über 40 Jahre Nena-Musik. Ihr könnt euch auf Neues und „Altes“ freuen. Auf Lieder, die mich seit vier Jahrzehnten begleiten, aber auch „Liebe ist“, „In meinem Leben“, „Genau jetzt“, „Alles Neu“, „Galaxien“ und „Licht“ sind dabei und vieles mehr. Wir spielen über zwei Stunden und ich freue mich darauf, mit euch zu singen, zu tanzen und das Leben zu feiern.

„Ein Welthit macht mich nicht bedeutender als andere“

Ab 1982 kam mit „Nur geträumt“ für Sie der große Erfolg. Machen Sie sich bewusst, welche Bedeutung Sie für die deutsche Popmusik haben?

Wir dürfen, können oder sollten aufhören, uns gegenseitig auf irgendwelche Treppchen zu stellen. Wohin uns das geführt hat, sehen wir. Wir leben in einer Ellenbogengesellschaft, in der jeder der Größte, Tollste, Schnellste, Was-auch-immerste sein will. Lassen wir das doch einfach. Jeder Mensch ist bedeutsam und jeder von uns spielt eine wichtige Rolle im Gesamtgefüge. Klar bin ich auch stolz auf das, was ich tue, und ich finde es richtig und schön, mich selber wertzuschätzen. Auch einen Welthit in der Tasche zu haben, ist was Schönes. Aber das macht mich alles nicht bedeutender als andere.

Wie sind Sie durch die Corona-Zeit gekommen?

Mit Liebe und gesundem Menschenverstand.

Ihr Song „99 Luftballons“ hat inzwischen wieder eine erschreckende Aktualität bekommen. Wie denken Sie darüber?

In allen Ländern, in denen wir Konzerte gespielt haben, wurden die „99 Luftballons“ als Friedensbotschaft verstanden. Und das ist bis heute so.

Sie veröffentlichen regelmäßig weiter Lieder. Wie läuft der Kreativprozess beim Songschreiben?

Das ist immer wieder anders. Gerne schreibe ich Songs zu zweit oder zu dritt, manchmal mit der ganzen Band und oft setze ich mich auch alleine an mein Klavier oder spiele Gitarre und ein Song sprudelt innerhalb von Minuten aus mir raus. So war das zum Beispiel mit „In meinem Leben“, „Liebe ist“ oder „Nur geträumt“. Das passiert aber nicht so oft ... (lacht)

Kein Konzert ohne „99 Luftballons“

Worauf können Sie nicht verzichten, wenn Sie auf Tour gehen?

Auf meine Bühnenklamotten, meinen Kajalstift und gute Laune.

Ohne welche(n) Song(s) kommen Sie nicht von der Bühne?

Es gab und wird niemals ein Nena-Konzert geben ohne „99 Luftballons“. (lacht)

Nena: „Wir gehören zusammen Open Air Tour 2023“, am 18. August um 20 Uhr im Rostocker Iga-Park

