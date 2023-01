﻿Familie aus Poppendorf über ihr Leben mit Drillingen: „Ein Kind kann ja jeder“

Rostock. Jubel und Trubel hoch drei: Wo sonst ein Baby unterm Spielebogen strampelt, zappeln bei den Freses gleich drei süße Wonneproppen. Hedi, Hermine und Hella haben das Leben der Familie aus Poppendorf bei Rostock vor fünf Monaten gehörig auf den Kopf gestellt. Dreimal Hunger, dreimal Windel voll, dreimal Kuscheleinheit gefällig – das Leben mit Drillingen hat es in sich.

Mama Caroline Frese (38) winkt aber entspannt ab und sagt lachend: „Ach, ein Kind kann ja jeder“. Stress und Schlafmangel sind der Berufssoldatin nicht anzumerken. Ehemann und Papa Harms Frese öffnet den Küchenschrank, wo aufgereiht zwölf Babyflaschen stehen. Er nimmt eine heraus und stellt den Milchzubereitungsautomaten an. „Diese Maschine ist Gold wert“, sagt er.

360 Euro im Monat für Babymilch

Vier bis acht Milchmahlzeiten bekommt jeder Drilling am Tag – macht an Spitzentagen bis zu 24 Fläschchen. Der Automat spart viel Zeit. Anfangs habe sie gestillt und literweise Milch abgepumpt, damit die Mädchen Muttermilch bekommen, sagt Caroline Frese. Irgendwann ging es nicht mehr. Inzwischen gibt das Ehepaar, das in einem Einfamilienhaus lebt, allein 360 Euro im Monat für Babymilch aus.

Die süßen Drillinge Hella, Hermine und Hedi Frese aus Poppendorf kamen am 23. August 2022 um 11 Uhr in Rostock zur Welt. © Quelle: privat

So sehen die drei heute aus: Seit ihrer Geburt hat sich das Trio super entwickelt und ordentlich zugelegt. © Quelle: Virginie Wolfram

Aber wie entscheidet man, wer zuerst etwas zu trinken bekommt? Diese Frage erinnert Caroline Frese an den Tag der Geburt. Dort kam die Hebamme zu ihr und fragte sie: „Wen wollen Sie zuerst auf den Arm nehmen?“ „Noch total im Hormonrausch fing ich an zu heulen, denn plötzlich wurde mir bewusst: Diese Frage, wer zuerst kommt, werde ich mir jetzt die nächsten 18 Jahre stellen.“

Inzwischen haben die Freses ein cleveres System. Beim Hunger geht es entweder danach, wer am lautesten schreit oder bei wem die Mahlzeit am längsten her ist. In allen anderen Fällen, wie Anziehen, Baden, Ins-Bett-Legen, geht es nach der Geburtsreihenfolge. Erst Hella, dann Hermine, dann Hedi. „So legen wir sie auch abends in ihre Betten, damit nachts keine Verwechslung aufkommt“, erklärt Harms Frese. Die ersten zwei Wochen seien sehr hart gewesen. Mehr als eine Stunde Schlaf am Stück war nicht drin. Wenn zwei Babys weinen, werde das dritte auch wach. Inzwischen habe sich das Ganze eingespielt. Manchmal wechseln sich die beiden nachts ab. Einer übernimmt die 0-Uhr-Schicht, der andere die 3-Uhr-Schicht.

Drillinge sind seltenes Phänomen Drillingsgeburten gelten als selten. Seit 1990 wurden laut Statistischem Landesamt sind in Mecklenburg-Vorpommern nur 93 Drillingsgeburten gezählt. Die Konstellation dreier Mädchen gab es sogar nur 18 mal von 1990 bis 2022. In Rostock wurden 2022 zweimal Drillinge zur Welt gebracht.

Dreifach-Mama wäre als Soldatin im Auslandseinsatz gewesen

Dass die Freses jetzt mit drei Babys kuscheln, war vor einem Jahr fast undenkbar. Beide arbeiten als Berufssoldaten bei der Bundeswehr in Sanitz. „Eigentlich wären wir ohne die Schwangerschaft wohl sonst im Auslandseinsatz wegen des Ukraine-Krieges gewesen“, sagt die Vierfach-Mama. Als Logistikerin wäre sie eine der Ersten gewesen, die in eine Grenzregion abkommandiert worden wäre. Ihr Mann Harms ist Waffensystemtechniker. Beide hatten schon Auslandseinsätze in Ländern wie Afghanistan, den USA und Niger.

Bis Ende Dezember konnte der 35-Jährige Elternzeit und Urlaub nehmen, um seine Frau nach allen Kräften zu unterstützen. Einmal im Monat fährt Harms Frese zum Windel-Lkw in Rostock, um neue, günstigere Packungen zu besorgen. „Und jeder, der uns besucht, bekommt am Ende einen Müllbeutel mit benutzten Windeln mit, denn bei 30 Windeln am Tag reicht die Mülltonne nicht aus“, verrät er und lacht.

Im Hause Frese hat immer jemand Hunger: Hier füttert Papa Harms Frese die kleine Hella, fünf Monate alt. © Quelle: Virginie Wolfram

Seit Januar ist Caroline Frese tagsüber mit den Drillingen allein, bekommt aber Hilfe von Großeltern, Nachbarn und Freunden. „Man schafft es, aber man hat nur mit den Kindern zu tun und schafft nichts anderes“, sagt die gut organisierte Poppendorferin. Einmal in der Woche komme eine Putz- und Haushaltshilfe.

Papa Harms: „Es sind entspannte Babys, aber es sind halt drei“

„Es sind schon entspannte Babys, die wenig schreien, aber es sind halt einfach drei“, bringt es Papa Harms auf den Punkt. Ein Bild, das sich an diesem Tag bestätigt: Friedlich schaut Hedi aus dem Fenster, während Hermine das Spielzeug über ihr mit den Händen erforschen will. Daneben sind fröhliches Glucksen und rollende Laute zu hören.

„Hella ist unsere Quatschtante, sie erzählt den ganzen Tag. Wir sagen immer, sie wird bestimmt mal Comedian“, sagt die Poppendorferin. Optisch sind sie wiederum schwer zu unterscheiden. „Manchmal verwechsele ich sie nachts im Halbschlaf heute noch“, gibt Papa Harms Frese zu. Doch eigentlich wissen die Eltern genau, wer hier wer ist.

Eine der Drillingsschwestern heißt Hedi. Sie ist das rechnerisch jüngste der Mädchen – kam zwei Minuten später als Hella. © Quelle: Virginie Wolfram

Denn die eineiigen Zwillinge Hermine und Hella sowie die Schwester Hedi zeigen bereits ihr eigenes Wesen. Hermine, die Zarteste von allen, weiß sich Gehör zu verschaffen. Sie ist die Sportlichste und hat die höchste Stimme, sagt Caroline Frese. „Hedi wiederum ist die Ruhigste, braucht viel Nähe und kann nicht gut allein sein beim Einschlafen.“ Es scheint, als wüsste sie, dass sie der Einling in der Drillings-Runde ist. „Wir sind gespannt, ob das später mal einen Unterschied macht mit ihr und den Zwillingen.“ Beim Schlafen unterscheidet sie sich schon: Hedi würde gern durchschlafen, aber ihre beiden Bettnachbarinnen lassen sie nicht.

Eine große Veränderung bedeutete die Geburt der Drillinge für Bruder Torvid. Zehn Jahre lang war er Einzelkind – und plötzlich hat er gleich drei Schwestern. Die Anfangszeit sei hart für ihn gewesen, erinnert sich die Mutter. Jetzt sei Torvid aber stolz, füttere sie auch und schiebe den Kinderwagen. „Meistens sind sie schon süß“, sagt der Zehnjährige.

Wochenlanges Bangen in der Klinik

Der Weg zur Geburt der Mädchen war steinig. „Es war unsere dritte und letzte Kinderwunschbehandlung. Ich habe auf Zwillinge gehofft, doch als es hieß, es werden drei, war ich schon geschockt. Ich liebe sie aber über alles und möchte keine missen“, sagt die 38-Jährige. Neun Wochen lang durfte die werdende Mutter in der Klinik nur liegen. Dann bekam sie noch Corona und wurde isoliert. Acht Wochen vor Geburtstermin entscheiden sich die Ärzte der Südstadtklinik in Rostock, die drei Babys per Kaiserschnitt zu holen.

Hella, Hedi und Hermine kamen am 23. August in Rostocks Südstadtklinik zur Welt und sind der ganze Stolz von Familie Frese. © Quelle: Joachim Kloock

Einige Wochen lang werden die Frühchen, die alle um die 1500 Gramm wiegen, engmaschig betreut und aufgepäppelt. „Wir sind sehr zufrieden mit ihrer Entwicklung“, sagt der Chefarzt der Klinik für Neonatologie, PD Dr. Dirk M. Olbertz. Eine Drillingsgeburt ist in der Regel eine Hochrisikogeburt.

Heute sind die drei Mädchen gesund und munter, wiegen alle schon mehr als sechs Kilo. Frühförderung und Physiotherapie bekommen sie weiter als Unterstützung. Und auch der kleine Herzfehler bei Hella und Hermine sollte bis zum ersten Geburtstag zuwachsen, ist Mutter Caroline Frese zuversichtlich.