﻿500 Postzusteller aus MV streiken: „Das Geld reicht zum Leben nicht aus“

Mitarbeiter von Deutscher Post und DHL streikten am Montagvormittag in Rostock für mehr Lohn - hier auf dem Neuen Markt.

Wieder leere Briefkästen: 500 Postbeschäftigte sind am 6. Februar dem Verdi-Aufruf gefolgt und haben in Rostock demonstriert. Unter ihnen: Ute Harberg und Jacqueline Roth aus Schwerin. Sie berichten, was sie tagtäglich leisten und warum sie sich von der Deutschen Post nicht wertgeschätzt fühlen.

