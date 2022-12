﻿Rostockerin mit Impfschaden hofft auf kaum erforschte Behandlung: Versicherung zahlt nicht

Lagus bearbeitet Anträge auf Entschädigung

333 492 Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen und Impfkomplikationen: So viele Meldungen hat das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) – es ist als Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit – bisher erfasst. Darunter fallen auch Symptome wie Fieber und Kopfschmerzen. Das betrifft konkret 1,8 pro 1000 Impfungen. Bei 0,3 pro 1000 Impfungen sind schwere Impfnebenwirkungen registriert worden. Dazu gehören allergische Reaktionen, Herzmuskelentzündung, Gerinnungsstörungen oder länger andauernde Erschöpfungszustände. An der Unimedizin Rostock habe man bisher zahlreiche Fälle mit ganz unterschiedlichen Beschwerden gesehen und behandelt, so Prof. Micha Löbermann. Wer eine Schädigung durch Impfung bei sich vermutet, sollte in dem Bundesland, auf dessen Gebiet die Impfung durchgeführt wurde, einen Antrag auf Entschädigung stellen. Zuständig für die Bearbeitung der Anträge in MV ist das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus). Bislang gingen beim Lagus 190 entsprechende Anträge ein. In 38 Fällen wurden Entscheidungen getroffen – in zwei Fällen erfolgte eine Anerkennung. 30 Anträge wurden abgelehnt und in sechs Fällen kam es unter anderem zu Rücknahmen bzw. Abgabe der Verfahren an andere Bundesländer Adresse: Landesamt für Gesundheit und Soziales, FB SER, Friedrich-Engels-Str. 47, 19061 Schwerin; Mail-Adresse: soziales.entschaedigungsrecht@lagus.mv-regierung.de; Telefon: 03 85 / 3 99 11 18