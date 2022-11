﻿Polizei und Bahn geben Tipps: So sind Kinder sicher am Bahnhof unterwegs

Am Dienstag haben Polizei und Bahn zum gemeinsamen Präventionstag für Rostocker Schüler geladen. Bei diesem lernten die Kinder, sich am Hauptbahnhof sicher zu verhalten. An einem tragischen Beispiel führten die Erwachsenen ihnen vor Augen, was passiert, wenn sie es nicht tun.

Rostock. Mit den Händen in den Jackentaschen warten zwölf Schüler am Dienstag bei drei Grad Celsius am Rostocker Hauptbahnhof. Ihnen stehen mehrere Polizisten gegenüber, auch Mitarbeitende der Bahn sind anwesend. Doch was im Alltag wohl nichts Gutes für die Kinder bedeuten würde, scheint ihnen an diesem Morgen keine Angst zu machen: Sie unterhalten sich aufgeregt mit den Erwachsenen.

„Kommt mal ran auf einen Meter“, sagt Holger Barthel, Oberkommissar für polizeiliche Kriminalprävention, und winkt die Gruppe mit den orangefarbenen Warnwesten heran. Er tritt einen Schritt zurück. „Was mache ich falsch?“, fragt der 56-Jährige. Das Publikum liefert prompt eine Antwort: „Sie sind über der Linie!“ Richtig. Warum das falsch ist, erklärt der Beamte: „Da ist es möglich, dass jemand mitgerissen wird – oder die Gepäckstücke. Bei 200 Kilometern pro Stunde bleibt dann nicht viel von ihm übrig.“

Bahn-Mitarbeiter: „Wichtig, dass die Schüler das lernen“

Es ist das erste von einigen abschreckenden Beispielen an diesem Tag, denn die Deutsche Bahn hat mit Landes- und Bundespolizei zum Präventionstermin geladen. Gemeinsam erklären die Beteiligten den Schülern der Klasse 6/4 der Regionalen Schule Otto Lilienthal, wie Menschen in ihrem Alter bestenfalls an und in der Bahn handeln – und welches Verhalten hohe Geldstrafen oder schlimmstenfalls die Gefährdung des eigenen Lebens bedeutet.

Vom Sprayen auf den Waggons über Vandalismus in der Bahn bis hin zum Klettern auf den Zügen: Die Liste der Szenarien, die auf der Tagesordnung stehen, ist lang. Denn immer wieder komme es zu Unfällen, die auf Abenteuerlust und Unwissen zurückzuführen seien, betont Holger Barthel. Er ist selbst zweifacher Opa und hofft, den Kindern mit der Aktion die nötige Vorsicht mitzugeben. Auch Andreas Kempcke, DB-Präventionsbeauftragter, findet: „Es ist wichtig, dass die Schüler das lernen.“

Was steckt hinter dem Präventionstag? 2021 gab es laut Statistischem Bundesamt deutschlandweit fast 400 Unfälle an Bahnanlagen. Dabei starben 124 Menschen. Weniger folgenschwer waren die 34.000 Fälle von Vandalismus. Sie hinterließen einen finanziellen Schaden, 36 Millionen Euro hoch. Um über Fehlverhalten jeder Art aufzuklären, haben die Deutsche Bahn, Landes- und Bundespolizei vor einem Jahr das Pilotprojekt in Rostock ins Leben gerufen. Über die DB-Webseite haben Schulklassen die Möglichkeit, sich anzumelden.

Auf Züge zu klettern, hat im Zweifelsfall fatale Folgen

Vorsichtig treten die Jungen und Mädchen dort, wo die Züge parken, auf die Steine im Gleisbett, als sie dieses überqueren – ausnahmsweise und unter Aufsicht der Polizei. Brav folgen sie den Gastgebern der Veranstaltung. Dann bleibt Andreas Kempcke stehen und deutet auf den Oberleitungsmast. Um die 15 000 Volt brauche es, die schweren Züge anzutreiben. „Das übertrifft die Steckdose zu Hause mehr als 60-mal“, verdeutlicht der 44-Jährige.

Polizistin Jeanette Rekowski beobachtet die Schüler beim Präventionstermin am Rostocker Hauptbahnhof. © Quelle: Jessica Orlowicz

Er holt tief Luft. „Ich möchte euch von Leon erzählen, er war 12 Jahre alt.“ Wie ein Großteil der anwesenden Schüler. Der Junge kletterte 2015 in der Nähe des ehemaligen S-Bahn-Haltepunktes Rostock-Toitenwinkel auf einen Waggon. Er erlitt einen Stromschlag, musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die folgenden zahlreichen OPs hätten mehr als 150.000 Euro gekostet, berichtet der Präventionsbeauftragte. Leon habe sich rund 70 Prozent seiner Haut verbrannt. Mit einer Handbewegung demonstriert er an einem Schüler, was das heißt: „Das ist, als wäre ab hier alles verbrannt“, sagt Andreas Kempcke. „Er hat überlebt, aber hat er noch ein Leben?“

Andere seien an den Folgen der vermeintlichen Mutprobe gestorben, zum Beispiel 2017 in Wismar, erzählt er weiter. Dort kletterten zwei Anfang 20-Jährige auf eine abgestellte Güterzug-Lokomotive. Weil laut den Profis in vielen Fällen Gruppenzwang eine Rolle spielt, gibt der DB-Mitarbeiter den Kindern auf den Weg: „So was ist nicht mutig. Mutig ist, auch mal Nein zu sagen.“

Rostocker Schüler regt Präventionstag zum Nachdenken an

Beim Nachwuchs kommt die harte Schule an: „Der Leon hatte eine Kindheit und einen Traum – Fußballspieler zu werden“, berichtet die zwölfjährige Emma Martha Götter fassungslos. „Das wünsche ich keinem, egal in welchem Alter“, ergänzt Klassenkameradin Sarina Suhm. Und was, wenn jemand damit droht, die Freundschaft zu kündigen, wenn der Zug nicht erklommen wird? „Dann sind wir eben nicht befreundet“, lautet ihr Fazit.

Den Ausflug findet auch Yusef Nazari lehrreich: „Besser als Geschichte und Musik.“ Der Sechstklässler weiß um das Verhalten einiger Gleichaltriger. Er selbst habe erlebt, wie Menschen Steine auf die Gleise gelegt oder Sitze im Zug angezündet hätten. „Das würde ich nicht machen, ist ziemlich teuer.“ Neben den Alltagstipps nehmen die Jungen und Mädchen eine Handvoll Wissen über die Bahnanlage mit. „Ich finde das interessant, ich mag Züge“, sagt Kimberly Göritz. „Spannend ist auch, wie sie gereinigt werden“, findet Mitschüler Theo Köhler.

Pilotprojekt in MV als Blaupause für weitere Länder

Nach eigener Aussage wird der Elfjährige seine Freunde künftig vor den Gefahren am Bahnsteig warnen. Damit die Message noch mehr Kinder und Jugendliche erreicht, stehen auf der To-do-Liste der Präventionsteams mehr Gespräche mit der Zielgruppe. Die Aktion kommt im neuen Jahr etwa nach Wismar. Ziel ist laut DB-Sprecherin Antje Wittig, auch in Schwerin solche Präventionstage anzubieten. Das Konzept sei schon jetzt so erfolgreich in Mecklenburg-Vorpommern, dass es als Blaupause für weitere Bundesländer, wie Sachsen und Hessen, diene.