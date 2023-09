﻿Warnemünder Brückenfest im Preis-Check: Was Bratwurst, Crêpe, Fischbrötchen und Karussell kosten

Rostock-Warnemünde. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel: Der Sommer dreht noch einmal auf und Warnemünde tut es auch. Zu ihrem 120. Geburtstag wird am Samstag die historische Bahnhofsbrücke geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch schon vor der Drehung geht’s rund: Seit Dienstag lockt die Bummelmeile auf der Seepromenade mit Kinderkarussell, Leckereien und Souvenirs. Zwischen Leuchtturm und Neptun-Hotel reihen sich Verkaufsstände und Imbisse auf. Was Besuchern geboten wird und was das kostet – die OZ macht den Preis-Check.

Das Programm Das Brückenfest wird bis einschließlich 10. September gefeiert. Seit Dienstag ist die Bummelmeile auf der Promenade geöffnet. Ab Freitag wird das Fest dann rund um die Vogtei, den Alten Strom, die Bahnhofsbrücke und den Neuen Strom erweitert, wo ab 13 Uhr die „Santa Barbara Anna“ als schwimmende Bühne für Musiker fungiert. Am Samstag geht’s ab 11.30 Uhr an der Vogtei rund: Sobald die Fanfare ertönt, beginnt die traditionelle Brückendrehung, die musikalisch durch die „Warnemünder Jungs“ begleitet wird. Zwischen 14 und 16 Uhr lädt der Warnemünde-Verein zum Kuchenbasar vor der Vogtei, ab 17.30 Uhr gibt es dort stimmungsvolle Musik mit Danny Buller, ab 19.30 Uhr spielt der Shantychor „Luv un Lee“ und um 21.40 Uhr wird die Brücke dann im Rahmen einer Inszenierung mit Laser, Licht und Musik das Zentrum einer ganz besonderen Überraschung.

Bratwurst und Bowle auf dem Leuchtturm-Vorplatz

Während sich am Strand Badegäste in der Sonne aalen, nimmt zu Füßen des Warnemünder Leuchtturms das Schwein am Spieß Farbe an. Bis Eric Adelski die ersten Scheiben abschneiden und je nach Kundenwunsch mit Zwiebeln oder Sauerkraut für 9 Euro pro Portion servieren kann, dauert es noch ein bisschen. Dafür sind die Rostbratwürste (Stück 4,50 Euro), die Martin Mario Heitbreder auf dem Rost grillt, bereits goldbraun und auch die Champignonpfanne (6 Euro) wartet auf Kunden. Haben die bei sommerlichen Temperaturen Appetit auf Deftiges? „Auf jeden Fall“, sagt Heitbreder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erfrischung gibt’s wenige Meter entfernt: An der Bowle-Bar schöpft Lisa-Marie Hellwig Erdbeerbowle (7,50 Euro, alkoholfrei 6 Euro) ins 0,3-ml-Glas. „Unser Bestseller.“ Prickelnde Mixgetränke gibt’s auch: Aperol und Lillet Spritz werden für je 7,50 Euro angeboten.

Alkoholfreie Umdrehungen gibts vis-à-vis: Im Kinderkarussell dreht Sepp (2) mit Papa Florian Heinz Runde um Runde (3 Euro pro Fahrt). Vom Rand aus winkt Julia Hey den beiden zu, während die vier Monate alte Fina in ihrem Kinderwagen döst. Die Familie aus dem Thüringer Wald macht Urlaub an der Ostsee. „Mein Mann und ich waren zuletzt hier, als wir Kinder waren. Jetzt erleben wir Warnemünde mit unseren beiden Kleinen“, erzählt Julia Hey.

Imbissbuden locken mit Bubble-Tea, Bier und Fischbrötchen

Zur Mittagszeit füllt sich die Promenade. Am Stand der Berliner Waffelbäckerei versüßt Daniela Conrad Kunden den Tag. Kundenliebling: Waffeln mit Toppings wie Schokosoße, Kirschen oder Nugatcreme, Banane und Sahne. Preis: je nach Sorte zwischen 4,50 und 7 Euro. Bunte Durstlöscher ziehen junges Publikum an: Bubble-Tea in Geschmacksrichtungen wie Blaubeere und Honigmelone (6 Euro für 700 ml).

Wer’s herber mag, greift zum „echten Kind der Küste“: Am Bierstand der Rostocker Brauerei ist ein halber Liter Pils für 6 Euro zu haben. Alternativen: Limo und Cola für 3 Euro pro 0,25 Liter. Einen weiteren Hanseaten können sich Besucher ein paar Buden weiter schmecken lassen: Rostocker Rauchwurst für 3,50 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Imbiss von „Fisch und mehr“ bestückt Ramona Piehl die Auslage mit dem, was Urlauber und Einheimische ködern soll: Fischbrötchen (ab 4,50 Euro pro Stück). Ob mit Matjes, Bismarckhering oder Räucherlachs – „die laufen eigentlich alle gut“. Gerade Badegäste kämen gern, um sich die Snacks mit an den Strand zu nehmen. „Da erhoffen wir uns viel Zulauf.“

Auf hungrige Kundschaft hofft auch Daniel Vogt. Blecheweise Handbrote hat er gebacken. Ob mit Schinken- oder Spinat-Feta-Füllung: Jedes kostet 6 Euro. „Die kann man sich in unserer Mitnahmebox gut mit an den Strand nehmen.“

Mutzen, Mandeln, Gummibären: Großes Angebot für Naschkatzen

Tagesausflügler Fred Buß zieht eine Bierbank vor und lässt sich eine Thüringer Rostbratwurst schmecken. „Der Hunger treibt’s rein“, scherzt er und lacht. Naschkatzen beißen indes beim Sortiment von Paul Groer an: Er füllt bunte Tüten mit Lakritze, Apfelringen und süßsauren Schnüren (1,99 Euro pro 100 Gramm). „Die Schlümpfe sind am beliebtesten“, sagt er.

An Süßigkeiten mangelt’s nicht: Eine kleine Portion Mutzen bekommt man auf der Promenade für 3,50 Euro, 100 Gramm gebrannte Mandeln kosten genauso viel. Wer Heißhunger auf Frittiertes hat, ist bei Mike Sopart richtig: Er verkauft Churros. Drei Brandteig-Stäbchen mit Zimtzucker kosten 3,50 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Preise vergleichen lohnt sich

Den Jahrmarktliebling Crêpe gibt es an mehreren Ständen. Preise vergleichen lohnt sich. Eine Portion mit Zimt und Zucker etwa kostet auf Höhe des Neptun-Hotels 3,50 Euro und ist damit 50 Cent günstiger als bei der Konkurrenz.

Lesen Sie auch

Rummel-Feeling kommt auch auf der Mittelmole auf: Beim Treffpunkt am Riesenrad warten ein Kinderkarussell sowie ein großes Angebot an heißen Snacks und Kaltgetränken auf Gäste. Nur eines fehlt: das Riesenrad. Das dreht aktuell in Nürnberg seine Runden und nimmt erst am 16. September wieder in seiner Heimat Fahrt auf. Vorbeischauen lohnt sich trotzdem: Tagsüber laden Sonnenliegen zum Entspannen ein, abends darf zu Schlagern und Oldies getanzt werden. „Und gute Laune gibt’s bei uns immer“, verspricht Katrin Geisler.

OZ