﻿Immobilien-Experte verrät: Dieses Viertel in Rostock ist ein „heißes Thema“

Auch der Wohnmarkt in Rostock hat mit der Energiekrise und der unsicheren Zukunft zu kämpfen – zudem steigen derzeit die Zinsen stetig an. Von diesen Hürden lassen sich potenzielle Käufer jedoch nicht abschrecken. Vor allem ein Gebiet ist gerade besonders im Kommen.

Rostock. “Es zerplatzen schon mal Träume direkt vor meinen Augen“, sagt Erik Fedder, Vertriebsleiter der Ostseesparkasse (Ospa). Der Immobilienexperte kennt die Lage in Rostock. Trotz Krisen und hoher Zinslast sind potenzielle Käufer zwar verunsichert – doch nicht abgeneigt, sich ihren Immobilientraum zu erfüllen. Dabei übersteigt die Nachfrage oft das Angebot. Wie die Lage in Rostock ist, und welches Viertel sich gerade zum neuen Wohn-Hotspot weiterentwickelt.

„Die Innenstadt in Rostock ist natürlich ein Magnet“, sagt Fedder. Die hohe Nachfrage spiegele sich dann auch im Preis wieder, und „der ist stark gestiegen in den letzten Jahren.“ Zu stark für den ein oder anderen Interessenten: „Die hohen Preise führen vermehrt dazu, dass nicht jeder der will, sich das im Zweifel auch leisten kann.“ Der muss dann nach Angaben des Experten nach Alternativen suchen.