﻿Preiserhöhung im Rostocker Warnowtunnel: Warum die Maut bald ganz wegfallen könnte

Rostock. Die Warnowquerung-Gesellschaft (WQG) hat nach zweijähriger Pause wieder einmal die Maut für die Tunneldurchfahrt erhöht. Die Tarife steigen zum Monatswechsel um 5,6 bis 6,8 Prozent. Geschäftsführerin Yvonne Osterkamp begründet die gestiegenen Preise mit der allgemeinen Entwicklung. Wartungsarbeiten haben sich verteuert und Stromkosten für die Beleuchtung ebenso. „Viele Leute sehen nicht, was wir für Ausgaben haben“, sagt die WQG-Chefin.

Viele Autofahrer ärgern sich über die Erhöhung. Zum Beispiel Andreas Tertel. Wie die IHK, Teile der Bürgerschaft und viele Autofahrer wünscht er sich einen Wegfall der regelmäßig steigenden Gebühren. „Der überbordende Verkehr aus der Innenstadt könnte bei einer Freigabe des Tunnels aus der Stadt abgezogen werden“, schreibt der Warnemünder in einem Leserbrief an die OZ. Tertel wandte sich mit einer Petition an den Landtag und schrieb an die Stadt. Bislang ohne Erfolg. Sein Eindruck: Das Thema werde „totgeschwiegen“, denn „der Bürger zahlt ja“.

Halbe Stunde gespart auf jeder Fahrt durch den Warnowtunnel

Zu den regelmäßigen Tunnelnutzern gehört Tino Illgen, selbstständiger Handwerker. „Wenn ich zu einem Kunden nach Toitenwinkel fahre, brauche ich durch den Tunnel manchmal eine halbe Stunde weniger, was ich sehr gut finde“, sagt der Rostocker. Etwa 15- bis 20-mal im Monat nutzt Illgen den Tunnel. Vor allem im Berufsverkehr, wenn die Straßen im Zentrum voll sind und er lange im Stau stehen müsste.

Eigentlich müsste er die Maut seinen Kunden in Rechnung stellen. „Dafür haben Auftraggeber kein Verständnis“, sagt er. Ein kostenloser Tunnel würde allen helfen: Unternehmern, Arbeitnehmern und der gesamten Innenstadt, ist Illgen überzeugt.

Mautstelle der Warnowquerung Rostock © Quelle: Ove Arscholl

Die Baustelle an der Vorpommern-Brücke mit gesperrten Fahrspuren und Dauerstau im Berufsverkehr bescherten dem Tunnel in den vergangenen Wochen tatsächlich ein Plus an zahlender Kundschaft, bestätigt Osterkamp. Die Nutzerzahlen liegen allerdings noch immer neun Prozent unter denen des letzten Vor-Corona-Jahres 2019. Homeoffice, die MV-Werften-Pleite, die Schließung des Nordex-Rotorwerks in Hinrichsdorf ließen die Zahl der Autos im Tunnel zwischen Schmarl und Krummendorf schrumpfen. 14 000 bis 15 000 sind es derzeit pro Tag.

AG der Rostocker Bürgerschaft prüft seit Jahren Maut-Wegfall

Vielleicht könnten es mehr werden – falls die Gebühren doch noch wegfallen. Seit fast drei Jahren prüft eine Arbeitsgruppe im Auftrag der Bürgerschaft, ob und zu welchen Konditionen die Stadt den Tunnel von den privaten Betreibern übernehmen könnte. „Die Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen, da neben dem Bund auch die Landesregierung beteiligt ist“, sagt Senator Chris von Wrycz Rekowski (SPD). Er geht davon aus, der Bürgerschaft Anfang 2023 Ergebnisse vorlegen zu können. Aber es ist wahrscheinlich, „dass so ein Vorhaben derzeit nicht finanzierbar wäre“.

Das sieht die Bürgerschaftsabgeordnete Sybille Bachmann (Rostocker Bund), die sich seit Jahren für eine Rekommunalisierung des privaten Autotunnels einsetzt, anders. Die Stadt habe es versäumt, den nötigen Druck aufzubauen, um den Bund zu einer finanziellen Beteiligung zu bewegen, sagt sie.

Es geht nicht um Kleingeld: Nach letztem Stand von 2019 beträgt der offizielle Buchwert für den Tunnel rund 160 Millionen Euro. Wie viel davon tatsächlich zu zahlen wäre, ist allerdings unklar.

Politikerin Bachmann sieht Bund in der Verantwortung

Gründe für eine Unterstützung aus Berlin gibt es laut Bachmann genug. Der Rostocker Tunnel war das erste (und beinahe einzige) private Fernstraßenbau-Vorhaben in Deutschland und wurde bis zur Eröffnung 2003 massiv vom Bund unterstützt. Außerdem stehe der Bund im Wort, Rostock einen Ausgleich für die voraussichtlich wegfallenden Einnahmen durch die Fehmarn-Belt-Querung zu gewähren, was bisher nicht erfolgt ist. Bachmann hofft, dass der nächste Oberbürgermeister „durch stringentes Handeln“ zeigt, dass die Stadt es ernst meint. Bisher sei davon wenig zu sehen gewesen.

Nach ursprünglichen Planungen sollte die Querung 2033 automatisch in den Besitz der Hansestadt übergehen, was den Wegfall der Gebühren bedeutet hätte. Weil die Betreibergesellschaft schon kurz nach Eröffnung in finanzielle Schieflage geriet, stimmte die Stadt 2006 einer Verlängerung der Konzession bis 2053 zu. Ein schwerer Fehler, meint Bachmann. Wäre die Tunnelgesellschaft damals pleitegegangen, wäre die Fahrt durch den Tunnel wahrscheinlich schon lange kostenfrei.