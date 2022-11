﻿Preisschock auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt: „Eine Brezel für mehr als 5 Euro? Kaufe ich nicht“

Wie in so vielen Bereichen des Lebens sind die Preise auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt gestiegen. Für viele bedeutet das, sich einschränken zu müssen – oder sogar ganz zu verzichten. Die OZ hat sich bei den Besuchern umgehört.

Rostock. Bunte Buden, leuchtende Lichterketten und warmer Wein – das Repertoire des Rostocker Weihnachtsmarkts lockt in diesen Tagen Einheimische wie Touristen in die Hansestadt. Doch zwischen Lebkuchenherzen und Liebesäpfeln blitzen immer wieder Preistafeln auf, die es in sich haben. So kostet der Schafskäse im Fladenbrot dieses Jahr sieben Euro, eine Portion Krustenbraten mit Sauerkraut gibt es für 6,50 Euro. Wer wiederum auf Spiel und Spaß setzt und eine Runde mit dem Karussell dreht, zahlt vier Euro.

„Das macht sich schnell bemerkbar“, sagt Maria Groth, die am Mittwoch mit ihren beiden Töchtern vor dem Dosenwerfen ansteht. „Wir sind seit 20 Minuten da und haben schon 20 Euro ausgegeben.“ Dabei gelten am traditionellen Familientag bereits vergünstigte Preise.

„Hier werden noch ein paar Fünfziger verbrannt“

Das Geld floss in einen Besuch im Spiegel-Labyrinth, den Kauf von Losen und Weintrauben in Schokolade. „Die schmecken so lecker“, schwärmt die zehnjährige Sophia. Für das Tagesbudget bedeutet das, es bleiben noch rund 35 Euro für den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Die stehen ihr und Schwester Fiona frei zur Verfügung, denn das Geld, das sie heute ausgeben, haben die beiden mit dem Verkauf ihres alten Spielzeugs eingenommen. Allerdings: „Wenn das leer ist, war es das“, betont Mutter Maria Groth. Die drei kämen ohnehin wieder, erneut mit einem persönlichen Limit. „Wir schauen noch ein paar Mal vorbei, es werden also noch ein paar Fünfziger verbrannt.“

Rostocker mindern Konsum auf dem Weihnachtsmarkt

Ein Budget hat auch Gina Krüger für den Nachmittag festgelegt. 30 Euro, mehr gibt die zweifache Mutter nicht aus. Eine Herausforderung – denn die Preise an den Ständen seien allesamt hoch, findet sie. Gleichzeitig stünden jedoch die Feiertage bevor und somit der Kauf von Geschenken. Auf dem Weihnachtsmarkt gelte daher etwas Zurückhaltung. „Dann gibt es manche Süßigkeit eben ein- statt zweimal“, sagt die 31-Jährige. „Die Große ist zwar erst dreieinhalb Jahre alt, versteht das aber.“

Reduzieren statt verzichten, das ist angesichts der Preise auch die Devise von Jens Ochs und Isabel Märzke. „Wir kommen weniger zum Essen auf den Weihnachtsmarkt“, sagt die 25-Jährige. Nachvollziehbar findet sie aber auch, wenn Eltern in Zeiten wie diesen gänzlich auf einen Besuch verzichten. „2,50 Euro für das Karussell, 2,50 Euro für das nächste – das summiert sich.“ Doch auch ein Herz für die Standbetreiber zeigt das Paar: Wer Essen anbietet, habe immerhin gestiegene Herstellungskosten zu tragen. „Die Menschen brauchen auch Geld, um zu leben“, findet Jens Ochs.

Dass manche Menschen sich den Weihnachtsmarkt in Zeiten wie diesen nicht mehr leisten, können Jens Ochs (31) und Isabel Märzke (25) nachvollziehen. © Quelle: Jessica Orlowicz

Weihnachtsmarkt 2022 – „Preise fürs Essen sind heftig“

Was sich viele Familie noch in Maßen gönnen, um dem Nachwuchs eine Freude zu bereiten, hat Axel Leurs aufgegeben. Er sieht vom kulinarischen Angebot auf dem Weihnachtsmarkt ab. "Das ist schon sehr teuer hier", sagt der Mann mit der Mütze und nennt ein Beispiel: "Eine Brezel für mehr als fünf Euro? Da überlege ich gar nicht, die kaufe ich nicht." Denn welche Bestandteile einer Brezel so viel teurer geworden seien, verstehe er nicht. Auch Süßes wie Backbananen für einen Fünfer findet der 55-Jährige "heftig". Um mit seinen Kollegen dennoch etwas besinnliche Atmosphäre zu tanken, steuert die Truppe auf den Asia-Imbiss Shin Shin zu – dort wartet günstiger Glühwein.

„Ist schon heftig teuer, was ich gesehen habe“, lautet das Fazit von Axel Leurs (55) nach einem ersten Gang über den Weihnachtsmarkt. © Quelle: Jessica Orlowicz

Rentner verzichten wegen hoher Kosten auf Weihnachtsmarkt

Schwer würden es die Preise auch einkommensschwachen Rentnern machen, betont der Rostocker Karsten Berger: „Ich kenne genug, die gar nicht herkommen.“ Wer im Alter gutes Geld bekommt, sei aber in der Regel gerne auf dem Weihnachtsmarkt. „Ich finde es schön, dass es ihn gibt“, lautet das Fazit des 61-Jährigen. Das sieht Tobias Koffent, der am Mittwoch mit seiner Arbeitskollegin über die Kröpeliner Straße schlendert, ähnlich. „Einmal auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, ist ein Muss“, sagt der 36-Jährige – auch wenn es womöglich dabei bleibe.