﻿Preisschock: Stadtwerke Rostock warnen vor zehn Mal so hohen Strompreisen

Rostock/Stralsund. Werden sich die meisten Menschen im Land ab dem 1. Januar Strom, Gas und Wärme nicht mehr leisten können? Davor jedenfalls warnt jetzt der erste Stadtwerke-Chef: „Wir werden im neuen Jahr die Preise für jede Form von Energie drastisch erhöhen müssen“, kündigt Oliver Brünnich, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Rostock AG, an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und er spreche nicht „nur“ von ein paar Cent: An den Energiebörsen hat sich der Preis für Gas verzwölffacht, für Strom müssten die Stadtwerke im Einkauf neun Mal so viel zahlen wie noch vor einem Jahr. „Das kann sich niemand mehr leisten.“ Auch andere Versorger im Land warnen vor einer Steigerung, die selbst für viele Besserverdiener kaum noch zu stemmen sei.

Drei Cent mehr ab 1. Oktober

Der erste Schritt: Ab dem 1. Oktober legen die großen Energie-Versorger im Land – unter anderem die Rostocker Stadtwerke und auch die Schweriner Wemag – die Gasumlage auf die Preise um. Drei Cent pro Kilowattstunde kostet Gas ab dann mehr. „Das ist keine Frage des Wollens. Wir müssen die Umlage weitergeben“, so Wemag-Sprecherin Diana Kuhrau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ab Januar drohen dann aber noch viel höherer Kosten: Rostocks Stadtwerke-Chef Brünnich berichtet von Einzelfällen, in denen er Kunden neue Verträge nur noch zum Zehnfachen der aktuellen Konditionen anbieten konnte. „Das sind Einzelfälle“, so Brünnich. Aber die zeigten, in welche Richtung es gehen könnte. Wie stark die Preise in der Hansestadt steigen werden, kann und will Brünnich noch nicht sagen.

Auch die Wemag – einer der größten Energieversorger des Landes – will noch keine konkreten Zahlen nennen. „Wir sind noch dabei, alle erforderlichen Faktoren zusammenzutragen. Mitte Oktober können wir vielleicht schon einen Preis nennen. Spätestens aber einen Monat vor der Erhöhung schreiben wir die Betroffenen an“, sagt Unternehmenssprecherin Diana Kuhrau. „Aber wir teilen die Sorgen unserer Kunden – denn die Steigerungen werden enorm sein.“ Kuhrau: „Wie andere Versorger können auch wir die sehr hohen Einkaufspreise nun nicht mehr kompensieren.“

Doppelte Preise für Strom?

Thomas Prauße, Chef der Stadtwerke Greifswald, hingegen wird bereits konkret: Er geht davon aus, dass sich der Strompreis 2023 für die Kunden verdoppeln wird. Heißt: Statt im Schnitt 37,14 Cent wären dann fast 75 Cent je Kilowattstunde fällig. Für eine Durchschnittsfamilie bedeutete das fast 1400 Euro höhere Stromkosten pro Jahr. Weitere Steigerungen werden, so Prauße, 2024 und 2025 folgen. Dass die Preise in absehbarer Zeit deutlich sinken werden – das sei nahezu ausgeschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ähnliche Signale kommen auch aus Stralsund: „Verzehnfachen werden sich die Preise für Privatkunden sicher nicht, vermutlich auch nicht verdoppeln“, sagt Ralf Bernhardt, Geschäftsführer der Stadtwerke Stralsund Energie GmbH. „Wir werden wohl knapp unter dem doppelten Preis landen.“ Die Stadtwerke hatten bereits im Mai erstmals die Preise angezogen.

Stadtwerke fordern Schutzschild

Die Stadtwerke im Land fordern von Bund und Land zudem einen Schutzschild: „Wir müssen bei der Beschaffung enorme Summen zahlen, in Vorleistung“, sagt Rostocks Energie-Chef Brünnich. Aus Stralsund heißt es: „Wir brauchen eine Absicherung gegen Zahlungsausfälle. Wenn hunderte Kunden ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, kann es selbst für ein gesundes Unternehmen ganz schnell problematisch werden“, so Bernhardt.