﻿Volkstheater Rostock: Warum das Musical „Cabaret“ einen Oscar verdient

Premiere in Rostock: Daniel Pfluger inszeniert das weltberühmte Musical als spartenübergreifendes Fest am Volkstheater für alle Sinne – zeitgemäß, dem Zeitgeist geschuldet oder Zeitenwende?

Rostock. „Cabaret“ ist das Stück musikalischer Theatergeschichte, das den Tanz auf dem Vulkan, den dräuenden Untergang einer im Zerfall und freien Fall befindlichen Gesellschaft am intensivsten mit Sex, Erotik, Unterhaltung und bunten Lichtern einer Parallelwelt in Straps und Tüll verbindet. Hochglanz-Version der Dreigroschenoper. Die Kino-Version des Romans „Goodbye to Berlin“ von 1939 heimste 1972 mit Liza Minelli acht Oscars ein. Und nun, 51 Jahre später läuft das Musical in der Inszenierung von Daniel Pfluger am Rostocker Volkstheater, und ein neunter sollte hinzu kommen. Zumindest ein Regional-Oscar. Davon später mehr.

Sehnsucht nach der unbedingten Liebe

„Cabaret“ spielt im Berlin 1929, wo vor dem Jahrzehntwechsel der Schriftsteller Clifford Bradshaw (Bastian Inglin) Inspiration sucht und auf die verruchte Tänzerin Sally Bowles (Leonie Kappmeyer) trifft. Die Handlung, nun ja, es geht um sehr viel Liebe, Sehnsucht nach der großen eben, unbedingten Liebe, Macht, Geld, Sex, das Übliche – steht irgendwie, ist aber nebensächlich. In „Cabaret“ geht es um Subtexte und das Metaphorische, das sich in jede Zeit beamen lässt. Und so zeigt Pfluger – das ein 84 Jahre alter Stoff zeitgemäß sein kann. Die Musik (Manuel Hartinger) trägt den Zerfall in den Dissonanzen in sich, die zunehmen, langsam unmerklich wie ein Gift eintröpfeln. Zeitgemäß? Zeitenwende? Dem Zeitgeist geschuldet? Das ist hier die Frage, auf die das Stück reflektiert. Auf mehreren Ebenen.

Bernd Färber als Conferencier wechselt mit enormer Spielfreude zwischen den Geschlechtern. Der Star des Musical-Abends „Cabaret" am Rostocker Volkstheater. © Quelle: Dorit Gätjen

Die Zeitenwende – steht sie bevor? Zumindest scheint auch diese Gesellschaft aktuell enormen Fliehkräften ausgesetzt und in unversöhnliche Lager gespalten, und die globalpolitische Lage enorm unsicher zu sein. Zugleich beschäftigt sie sich lieber mit bunten Lichtern – wenn auch digitalen – blendet aus, ergießt sich in Spielereien wie der sprachlichen Gleichmacherei der Geschlechter. Das nimmt „Cabaret“ in Rostock ebenso auf wie die Kriegsgefahr, die in der Luft hängt. Die Unschuld des singenden Knaben in Kniestrümpfen („Der morgige Tag ist mein“) nimmt den aufkommenden Nationalsozialismus vorweg – ohne, dass man’s merkt – während im Dunkel gesichtslose Gestalten Koffer filzen. Erst im Chor wird’s bedrohlich!

Der Sex! Wer pralle Erotik wie aus dem Kino erwartet hat, wird enttäuscht. Die schwarzen Strapse der Minelli, die mal für feminine Verführung standen, sind Kniestrümpfen gewichen, die ungefähr soviel Erotik ausstrahlen wie ein Grundschulpausenhof. Die sexy Tänzerinnen sind Frauen in Männerklamotten, Männer in Frauenfummeln oder beides in wenig Stoff. Der Conferencier (Bernd Färber, dazu später mehr!) nimmt das ein wenig hops mit dem Satz: „Ladies & Gentlemen and everybody in between.“ Hier wird die Auflösung der Geschlechterrollen, wie sie gerade durchdekliniert wird, getanzt auf dem Boden eines Klubs der als gleichnamiger Nachfolger des Kit Kat Clubs ein Sex­-Fetisch­-Tempel für so ziemlich alle sexuellen Spielarten geworden ist. Life, real, in Farbe! In einer Gesellschaft, die immer biederer wird. Das sagt so viel wie: Diskussion um sexuelle Selbstbestimmung – hatten wir die nicht, so vor 40 Jahren?

Das zeigt das Stück auch in der weiblichen Hautrolle. Leonie Kappmeyer – gesanglich, tänzerisch und im darstellenden Spiel wie das gesamte Ensemble dieses spartenübergreifenden Musicals – blendend bis brillant, bricht ihre Sally Bowles in putzigen schwarzen Hotpants und Strumpfhose runter auf gediegenen Kleinmädchencharme. Näher an Audrey Hepburn und Doris Day als an Liza Minelli und Marlene Dietrich.

Ein Fest für Augen, Ohren, alle Sinne. Denn selbst das Schälen einer Orange kommt olfaktorisch in Reihe fünf an. Und dann ist da ja noch der Oscar-Anwärter. Bernd Färber gibt den Conferencier, Zugbegleiter, Udo Jürgens im weißen Bademantel, übergewichtigen Mephisto, der singend Dollars gebiert, mit einer Spielfreude, die ein Genuss ist. Stets verschmitzt, der hat sichtlich Spaß am Rollenwechsel zwischen Mann und Frau, gesanglich und tänzerisch – wow! Der, die Star des abends. Oscar bitte. Oder so was. Cabaret in Rostock – hat volle Hütte verdient.