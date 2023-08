﻿Premiere des Riefenstahl-Films „Sehnsucht nach Unschuld“ in Warnemünde

Warnemünde. Sie lächelte mit Adolf Hitler, den sie verehrte, und Mick Jagger, der sie verehrte. Sie war befreundet mit Andy Warhol, der ihr ein Bild widmete, und Helmut Newton, der ihrer Ästhetik verfiel. Sie drehte mit Louis Trenker und Francis Ford Coppola, tanzte mit Gret Palucca. Sie kletterte die Alpen hoch, lebte zehn Jahre bei den Ureinwohnern der Nuba im Südsudan und machte mit 82 Jahren ihren Tauchschein. Ihren letzten Tauchgang soll Leni Riefenstahl zwei Jahre vor ihrem Tod im Alter von 100 Jahren gemacht haben. Wahrheit oder Legendenbildung?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Porträt eines Nuba-Kriegers von Leni Riefenstahl © Quelle: Leni Riefenstahl

Wie viele Leben hat ein Leben? Bei Leni Riefenstahl (1902-2003) sind es fünf. Tänzerin bei Mary Wigman und Max Reinhardt, Schauspielerin bei UFA-Starregisseur Arnold Franck („Der Heilige Berg“, 1926), Regisseurin der Nazis mit den Propagandafilmen „Sieg des Glaubens“ und „Triumph des Willens“ über die NSDAP-Reichsparteitage 1933 und ’35 sowie den Olympiafilmen 1938. Riefenstahl wird zwar entnazifiziert, aber nie angeklagt. Für die Kulturszene jedoch ist sie nach ’45 als Hauptschuldige verbrannt.

Letzter Tauchgang zwei Jahre vor ihrem Tod

Sie taucht nach Afrika ab und begleitet Stämme der Nuba. Daraus entstehen Fotostrecken für Paris Match, Time Life, Life Magazin. Und Hollywood entdeckt ihre Ästhetik. Stars wie Mick und Bianca Jagger oder Siegfried & Roy lassen sich von ihr in Szene setzen. Ein Jahr vor ihrem Tod erscheint 2002 ihre Meeres-Doku „Impressionen unter Wasser“, die ihr Engagement für die Weltmeere mit mehr als 2000 Tauchgängen seit Beginn der 80er-Jahre erzählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leni Riefenstahl – eine deutsche Jahrhundertbiografie. Doch darf man ihr Werk einfach so zeigen? Sie selbst berief sich in ihrer Nazizeit darauf, dass sie nur Ästhetik und Handwerk liefere. Das ist, schlicht gesagt, Blödsinn.

Bild aus der Doku über die Nuba im Südsudan von Leni Riefenstahl. © Quelle: Leni Riefenstahl

Erstens war die Riefenstahl glühende Nationalsozialistin, von der arischen Gesinnung und dem verherrlichenden Körperbild getragen und angetan. Zweitens haben die Reichsparteitag-Dokus immer politische Brisanz – reinste Propaganda, wie der Film über die Riefenstahl „Die Macht der Bilder“ 1993 beweist. Sie war die Regisseurin des Bösen. Und drittens – schaut man auf die Ästhetik ihrer Nuba-Reihen, wird deutlich, wie sehr sich das Körperbild aus ihren Olympiafilmen mit der Message einer überlegenen Rasse durchs Leben zieht.

Galerist Gehrke lernte Riefenstahl persönlich kennen

Nun traut sich die Warnemünder Galerie „Joost van Mar“ im Kurhaus an dieses Werk. Geht das? Neben kleineren Schauen in Fotostudios und Galerien in Hamburg und München hatte die Riefenstahl-Schau in den Babelsberger Filmstudios 1998 für Aufsehen gesorgt. Von 1980 bis 2018 kamen Schauen in Japan, Italien, Spanien, Finnland, Belgien, den USA, bei Camera Work sowie im Museum für Fotografie Berlin dazu, das Teile des Nachlasses aus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zeigte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Porträt eines Nuba-Krieges von Leni Riefenstahl. © Quelle: Leni Riefenstahl

Der Warnemünder Galerist Alexander Gehrke hatte sich bereits vor sieben Jahren mit Riefenstahl auseinandergesetzt. Gehrke hat an der Filmhochschule Babelsberg studiert und war Medien-Direktor der Babelsberger Filmstudios unter Volker Schlöndorff. Damals kam das ZDF-Team für die Doku „Die Macht der Bilder“ nach Babelsberg. Gehrke betreute das Team und lernte die Riefenstahl persönlich kennen.

Er sagt: „Ich habe mich schon als Student mit der Ästhetik und den künstlerischen Ansätzen von Riefenstahl und Alfred Speer beschäftigt und ihre Werke, das waren damals ja Giftschrankfilme, gesehen.“ Ein Mix aus Abscheu und Begeisterung. Der Galerist erinnert sich an eine „blitzgescheite, total fitte ältere Dame, die stets das Gefühl haben musste, das Zepter in der Hand zu halten“.

Leni Riefenstahl hat in den 60er-Jahren auch die Rituale um den traditionellen Körperschmuck der Nuba, der in die Haut geritzt wird, fotografiert. © Quelle: Leni Riefenstahl

Inhaltliche Auseinandersetzung statt Tabus

Als Galerist lehnt er es ab, Künstler wegen ihrer Biografie zu verbieten. Tabus schaffen Raum für Legenden. Heute wisse man, so Gehrke, die inhaltliche Auseinandersetzung sei der bessere Weg. So auch bei „Leni Riefenstahl. Fotografie“ im Kurhaus, bei der er sich auf ihre Zeit bei den Nuba zwischen 1963 und 1974 konzentriert. Gezeigt werden 30 großformatige Fotoarbeiten, Unikate, Dreier- und Fünfer-Auflagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das Besondere der Schau, die am 26. August eröffnet wird: Hier feiert ihr Film „Sehnsucht nach Unschuld“ über die Nuba, der nie fertiggestellt wurde, Uraufführung. Der Münchener Produzent Holger Roost-Macias hält Rechte für das Film- und Fotomaterial und hat Riefenstahls rudimentäre Schnittfassung zu Ende bearbeitet. Gehrke sagt: „Die Daten, in geringer Zahl vorhanden, da die Filmrollen in Afrika längere Zeit enormer Hitze ausgesetzt waren, sind mithilfe von KI aufgearbeitet, nicht inhaltlich bearbeitet worden.“

Der Film feiert zur Vernissage um 17 Uhr im Kurhaus Premiere. Am 17. September folgt eine Podiumsdiskussion.

OZ