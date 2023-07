﻿Premiere für ePower-Messe in Rostock: E-Mobilität nimmt Fahrt auf

Polizeimeldung

Schwerin: Mann bricht in Supermarkt ein und legt sich danach auf Wiese schlafen

Ein mutmaßlicher Einbrecher konnte von der Schweriner Polizei am Sonntag schnell überführt werden. Der Polizei wurde ein Einbruch in einen Supermarkt gemeldet. Am Tatort angekommen, fand sie den Täter schlafend auf einer Grünfläche.