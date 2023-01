﻿„Die lustigen Weiber von Windsor“ im Volkstheater Rostock: Lohnt sich ein Besuch?

Lebhaft, listenreich, fantasievoll: Das Volkstheater Rostock ironisiert Otto Nikolais Komisch-Fantastische Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ als witzige Show. Dafür gab es bei der Premiere am Sonnabend reichlich Applaus.

Falstaff in den Wäschekorb gesteckt: Szene aus „Die lustigen Weiber von Windsor“ mit Katarzyna Wlodarczyk, Michael Tews und Natalija Cantrak (v.l.). Foto: Dorit Gätjen

Rostock. Beim Happy End kommt im Volkstheater Rostock nach gut drei Stunden doch nur ein Sieg bürgerlicher Biederkeit heraus. Eine Kleinbürgergesellschaft, als die sich der Opernchor in Elfen und Feen verkleidete, hat sich geradezu zusammengerottet, um diesen dicken, vergnügungs- und geldgierigen Lüstling Falstaff mal so richtig in die Pfanne zu hauen und dabei selbstgerecht die eigene Scheinmoral zu feiern.

Wie unterhaltsam das in der Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ geschieht, das fand bei der Premiere am Samstag viel Applaus: eine lebenslustige, listenreiche, fantasievolle, witzige und gleichermaßen elegante Show.

Opern-Premiere von Ehe, Liebe und Falstaffs Lust

Noch ins biedere Happy End hat Regisseurin Effi Mendez viele kleine Widerhäkchen aus sehnsüchtigen seitenspringerischen Blicken ins „Unerlaubte“ hineingeschmuggelt. Es geht um Liebe und Ehe, Treue und Eifersucht, Lust und bürgerliche Ordnung. Vor allem um Sir Jon Falstaff, aber wohl auch um den Falstaff in jedem der auftretenden Herren – sowie um die quasi Falstaff’sche Spiellust der Weiber. Der Spaß daran begann schon bei Shakespeare, welcher einem Wunsch seiner Königin Elizabeth, den Falstaff aus seinen „Heinrich“-Dramen mal als Liebhaber zu erleben, mit dem bekenntnishaften Titel „Die lustigen Weiber von Windsor“ folgte. In Otto Nikolais Komisch-Fantastischer Oper (uraufgeführt in dessen Todesjahr 1849), ist die Handlung vereinfacht zur Posse.

Die lustigen Weiber von Windsor feierten am Sonnabend in Rostock Premiere. © Quelle: Dorit Gätjen

Shakespeares Spaß und Weiberlist im Rostocker Volkstheater

Auf der Rostocker Bühne wirkt der heruntergekommene Adlige Falstaff (Michael Tews: warmer, kraftvoller Bass) im prachtvollen roten Outfit eines Landadligen des 17. Jahrhunderts wie aus einer anderen Welt in unsere Gegenwart gefallen. Hier leben Frau Fluth (Natalija Contrak) und Frau Reich (Katarzyna Wlodarrczyk) im grellbunten Ambiente mit Sofa und Fernseher. Bei beiden Damen, von Beruf bürgerliche Ehefrauen, hat sich Falstaff mit gleichlautenden Liebesbriefen um Affären beworben. Aber die beiden sind kommunizierende Nachbarinnen, nehmen das Ganze als willkommene Abwechslung und schlagen mit fröhlicher Weiberlist zurück.

Schwänke, Übermut und tanzende Skelette

Nebenbei wird noch dem zwanghaft eifersüchtigen Ehemann Herrn Fluth (Grzegorz Sobzcak) eine Lektion erteilt und eine junge Liebe zwischen Anna Reich (Karola Sophia Schmid) und dem ärmeren Nachbarsohn Fenton (Colin André Schöning) gegen der Willen der Brauteltern und gegen zwei lächerliche Mitbewerber zur fröhlichen Liebesheirat geführt.

Die Story bleibt leichtgewichtig, doch Bühnen- und Kostümbildner Stefan Hinrichs lässt im Hintergrund nebenbei Sinnbezüge aufscheinen, etwa mit ihrer grellen Farbigkeit oder im Video tanzender Skelette.

Musik belebt die Ironie

Fröhlich ironisierend, manchmal überraschend, kann sich die Inszenierung mit dem Pathos und dem flotten Schwung von Otto Nicolais Musik verbünden. Die Norddeutsche Philharmonie spielt das unter der Leitung des jungen Chilenen Eduardo Browne Salinas mit zupackender Energie. Für Salinas, einen Studenten des Rostocker Chefdirigenten Marcus Bosch, war dies die erste eigene Operneinstudierung. Zweifellos ein erfolgreiches Debüt. Ein Besuch lohnt sich!

Weiter Termine: 26. Februar und 4. März 2023 im Großen Haus des Rostocker Volkstheaters