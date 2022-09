Rostock. Alles nur noch Fragen der Macht, die Liebe ist ohne Chance. Konnte sie, die Liebe, in Schillers „Kabale und Liebe“ noch ein ganzes Drama lang ihren Behauptungskampf gegen die Mächtigen führen, bevor sie starb, so ist sie in „Don Karlos“ nur auf Abwegen. Der Vater, König Philipp II., hat kraft seiner Macht seinem Sohn Karlos die versprochene Braut Elisabeth weggenommen und sie selbst geheiratet. Sodass Prinz Karlos, der seine Ex-Verlobte immer noch begehrt, nun „seine Mutter“ liebt, was die als Königin aber zurückweist.

Mit einem weiteren, rührenden Versuch, zu lieben und geliebt zu werden, führt Prinzessin Eboli direkt zur Katastrophe. Und der Idee, Don Karlos solle doch seine Liebe dem Vaterland Spanien oder dem Freiheitskampf der Niederlande widmen, ist dieser Junge gar nicht gewachsen. Welch ein seelisches Elend, wenn allein das Machtsystem zählt! Und welch ein Niedergang des politischen Systems!

Regisseurin Johanna Wehner leistet poetische Arbeit

Wäre dies alles, es bliebe ein langatmiger Theaterabend, zumal Schillers „Dramatisches Gedicht“ Szenen für vier bis fünf Stunden enthält. Doch am Volkstheater Rostock, das am Samstag „Don Karlos“ mit viel Applaus zum Auftakt der neuen Spielzeit präsentierte, nimmt alles einen überraschend klaren und beeindruckenden Verlauf. Regisseurin Johanna Wehner hat, sehr intensiv an Schiller orientiert, eine eigene Stückfassung erarbeitet, dabei die Personage von 20 auf sieben und das Spiel auf zwei Stunden ohne Pause gebracht. Nicht verkürzt, sondern verdichtet im besten Sinne, mit einer besonderen Art, Regie zu führen: als poetische Arbeit. Eher als Nebeneffekt kommt die Unübersichtlichkeit Schillerscher Intrigenentfaltung in eine übersichtliche Form. Doch vor allem schuf die Regie-Poetin ein berührendes Gesamtgemälde vom Menschen und seiner Welt.

Zuschauer gefesselt als Dialogpartner

Das geschieht dadurch, dass wir den Figuren gleichsam ins Gesicht und ins Innere blicken und dadurch ihren Hoffnungen, Verzweiflungen und Illusionen, auch ihren fiesen Intrigen, ihren Schwächen und ihrem Elend sehr nahe sind. Dialoge werden tendenziell zu Monologen. Das Publikum wird in die Rolle der jeweiligen Dialogpartner gedrängt, dadurch persönlich in die Geschichte hineingezogen, andererseits wirkt das Sprechen der Agierenden so, als wollten sie sich uns gegenüber, den Jahrhunderte später Geborenen, erklären. „Der Mensch“, heißt es einmal und so erleben wir die zeitlose Botschaft, „der Mensch ist mehr, als Sie von ihm gehalten“. Mehr als alle Verhältnisse, Strukturen oder Institutionen in ihm sehen und aus ihm machen wollen.

Umgestürzte Säulen dominieren die Bühne in der aktuellen Inszenierung von „Don Karlos“ am Rostocker Volkstheater. © Quelle: Dorit Gätjen

Die Figuren stehen dabei in einer Art Trümmerlandschaft. Die Bühne (Sabine Mäder) besteht aus Säulen, die nicht nur umgestürzt sind, sondern teilweise ihrer architektonischen Hüllen entkleidet als blanke metallene Gitterrohr-Gerüste das Ende sonniger Zeiten zeigen. Hier geht „es“ seinen Gang: Dieses „Es“, das Schicksal oder Verhängnis, wandelt immer wieder in Gestalt der sieben Akteure durch die bedrohlich fest verkeilte Ruinenstruktur. Dann plötzlich ergreifen Protagonisten das Wort, entfalten Dialoge, während die anderen weiterziehen oder einzelne, über die gerade gesprochen wird, als Gedächtnisbilder von der Seite her im Spielfeld auftauchen.

In simultanen Szenen wird Sprache zu Musik

Besonders reizvoll werden die von szenischer Konvention befreiten Dialoge, wenn mehrere Szenen simultan zu einer Situation verschmelzen und Worte zwischen den Figuren wandern, sich wiederholen, zusammentreffen, so zwischen den Individuen die Verhältnisse anklingen. Der Sound wirkt einsam, aber auch seltsam offen, oft untermalt durch minimalistisch tröpfelnde Klaviertöne: Die Sprache selbst ist Musik.

Ganz vorn an der Rampe findet dann der berühmte Dialog zwischen König Philipp und Marquis Posa statt. Dieser König, als der Christian Ehrich wie ein Nerd in Hauslatschen, Unterhemd und Morgenmantel über die Bühne schlurft, ist der mächtigste Herrscher der christlichen Welt und ein einsamer, misstrauischer Mann. Er sucht Wahrheit sowie „einen Menschen“ und findet beides in jenem Marquis Posa, als der Luis Quintana die große Schillersche Vision von kommenden sanfteren Jahrhunderten und freiem bürgerlichem Glück vertritt, dabei aber in eine Fanatsiewelt abhebt und dann überstürzt zur Schlusskatastrophe beiträgt.

Felix Thewangers harmloser Karlos, zu keiner Verantwortung erzogen, muss eine Enttäuschung für alle bleiben. Den beiden Frauen bleiben Opferrollen in der Männerwelt, aber stark reflektiert mit selbstbewusster Resignation (Katharina Paul als Königin) bzw. berührender Hilflosigkeit (Klara Eham als die Eboli). Ulrich K. Müller als Alba und Bernd Färber als Pater malen als gefährliche Hofschranzen der Macht groteske Untertöne ins Gesamtbild.

Von Dietrich Pätzold