OZ verlost 2x2 Karten für die Preview des Kinofilms „Alaska“ im Rostocker Liwu

Rostock. „Alaska“ läuft bundesweit am 7. September in den Kinos an. Gedreht wurde das bereits mehrfach ausgezeichnete „Wasserwander-Roadmovie“ vom Rostocker Regisseur Max Gleschinski unter anderem an der Mecklenburgischen Seenplatte und in der Region um Wustrow.

Darum geht’s: Kerstin (Christina Große), die nach dem Tod ihres Vaters zu einer Kajaktour auf der Mecklenburgischen Seenplatte aufbricht, verliebt sich in die Camperin Alima (Pegah Ferydoni). Dann taucht ihr Bruder Thomas (Karsten Antonio Mielke) auf und will seine Schwester zur Rede stellen, weil diese ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt.

OZ-Gewinnspiel: Kinokarten für „Alaska“ gewinnen

Am 2. September um 19 Uhr haben die Rostocker vorab die Chance, den Film im Metropol-Kino des Lichtspieltheaters Wundervoll zu sehen. Die OZ verlost 2x2 Karten für die Preview, bei der auch der Regisseur anwesend sein wird. Um zu gewinnen, müssen Sie nur folgende Frage beantworten.

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist bis Freitag, 1. September, um 12 Uhr möglich. Die Gewinner werden anschließend von uns informiert. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Sie wollen an weiteren OZ-Gewinnspielen teilnehmen? Dann klicken Sie hier.

OZ