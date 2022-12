﻿Private Wohnungen fast nur für den Urlaub: Hat MV ein Airbnb-Problem?

Auf dem Portal „Airbnb“ gibt es immer mehr Angebote von Privatleuten, die ihre Wohnungen langfristig anbieten. In Hannover will die Politik diese Entwicklung mit einer „Zweckentfremdungssatzung“ deutlich einschränken und so den Wohnungsmarkt entlasten. Auch in Rostock und andernorts in MV ist der Mietwohnungsmarkt umkämpft. Wie die Politiker in MV die Lage einschätzen.

Vermittlungsportale wie Airbnb lösen zusätzlichen Druck auf den angespannten Wohnungsmarkt aus – auch in Rostock und MV ist das spürbar.

Rostock. Der Wohnungsmarkt in Rostock und vielen anderen Städten im Land MV ist umkämpft. Eine passende Wohnung für günstiges Geld zu finden, ist vielfach nicht leicht. Gleichzeitig werden viele Wohnungen nicht dauerhaft genutzt – zumindest nicht von den Eigentümern selbst. Stattdessen landen diese auf dem Wohnungsportal Airbnb. In Hannover wird dieser Parallelmarkt immer mehr zum Sorgenkind für die Verantwortlichen. Daher will die dortige Politik mit einer neuen Satzung nun stärker gegen solche Anbieter vorgehen.

Ab 2023 soll die sogenannte "Zweckentfremdungssatzung" den Airbnb-Anbietern in Hannover das Leben schwerer machen. Die dortige rot-grüne Regierung hat vor allem Langzeitvermieter im Blick, die ihre Wohnungen länger als zwölf Wochen zur Verfügung stellen. Auch in Rostock und MV ist Situation angespannt. Erst kürzlich berichtete die OZ darüber, dass Privatleute aus lauter Verzweiflung hohe Prämien für die Wohnungsvermittlung bieten.

Gleichzeitig wird auch in der Hansestadt die Zweiraumwohnung mit Dachterrasse oder das 1-Bett-Studiozimmer für mehrere Tausend Euro langfristig auf Airbnb angeboten, wie eine Recherche auf dem Portal ergab. Diese Wohnungen fehlen dann auf dem regulären Markt.

Ein Schlüssel mit einem Airbnb-Anhäger und eine Herzlich-Willkommen-Karte liegen in der Wohnung eines Airbnb-Gastgebers. © Quelle: Jens Kalaene/dpa

Stadt Rostock: Instrument gegen Zweckentfremdung vorhanden

Die Verantwortlichen der Stadt Rostock haben nach eigenen Angaben die Entwicklung von Airbnb und Co. im Blick – trotz des angespannten Wohnungsmarktes sehen sie in der Hansestadt derzeit jedoch keinen Handlungsbedarf. Zwar gebe es laut Pressesprecherin Kerstin Kanaa durch das sogenannte „Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in Mecklenburg-Vorpommern“ ein Instrument, das diese Entwicklung begrenzen könnte. Bislang habe die Stadt davon aber noch keinen Gebrauch gemacht, „da in Anbetracht der Zahlen aktuell keine Notwendigkeit gesehen wird“.

Mit „Zahlen“ meint Kanaa eine Auswertung des Analyse-Portals „AirDNA“ vom August 2022, das Angebote der Portale Airbnb und Fewo-Direkt auswertete und dabei 1172 Freizeit- und Ferienwohnungen in Rostock ausmachte, die einem Wohnungsbestand von 123 569 Einheiten (Stand: Dezember 2021) gegenüberstehen. Der Rostocker Politik ist das zu wenig. „Nichtsdestotrotz wird die Entwicklung der Zweckentfremdung weiterhin beobachtet“, sagt Kanaa. Denn „sofern Wohnungen vom Markt genommen werden, um sie als Ferienwohnung zu nutzen, ist diese Entwicklung in Anbetracht eines knappen Wohnungsangebotes und steigender Mieten selbstverständlich problematisch“.

Eine ähnliche Meinung vertritt auch die Hansestadt Wismar: „Wenn man keine geeigneten Maßnahmen ergreift, kann diese Entwicklung zum Problem werden“, sagt Stadtsprecher Marco Trunk. Etwa indem ein größerer Teil des Wohnraums dann nicht mehr für die Einwohner zur Verfügung stehe.

Wismar: Einige Bebauungspläne verbieten Airbnb-Nutzung

Daher versucht die rund 45 000-Einwohner-Stadt Maßnahmen gegen diese Entwicklung zu ergreifen: „Wismar hat in einigen Bebauungsplangebieten nachträglich und bei neu entstehenden Bebauungsplänen für Wohnungsbau die Nutzung von Ferienwohnungen ausgeschlossen.“ Zudem versuche die Hansestadt durch Instrumente wie den Städtebaulichen Vertrag zu steuern, dass Wohnraum entsteht und nicht Ferienwohnungen.“

In Stralsund ist die Lage laut des Stadtsprechers Peter Koslik noch nicht problematisch: „Im Großen und Ganzen werden in Stralsund nur Objekte angeboten, die ohnehin als Ferienunterkünfte zu betrachten sind und im Grunde also gewerblich vermietet werden.“ Zum Problem werde es dann, wenn eigener Wohnraum voll umfänglich zur Vermietung angeboten werde. Dann handele es sich laut André Kretzschmar, Stralsunds Tourismus-Chef, zumeist um eine widerrechtliche Zweckentfremdung von Wohnraum, da sich langfristige und kurzfristige Vermietung baurechtlich voneinander unterscheiden.

Airbnb in Schwerin: Derzeit noch kein Handlungsbedarf

Und die Landeshauptstadt Schwerin? Laut der Pressesprecherin Michaela Christen behalte die Stadt die Entwicklungen im Auge. Handlungsbedarf bestehe jedoch derzeit nicht, „da aus Sicht der Stadt die Vermietung über die Plattform derzeit in der Landeshauptstadt keine derartig großen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt hat.“

Zusammengefasst sehen ein Großteil der Städte in MV derzeit die Entwicklung noch nicht als problematisch an. Fakt ist jedoch, dass die Plattform Airbnb laut Statista in Deutschland mittlerweile zu den beliebtesten Buchungsportalen gehört. Demnach hätten bereits im Jahr 2019 rund ein Drittel der jungen Erwachsenen schon einmal ein Inserat auf einer Plattform wie Airbnb zur Verfügung gestellt.