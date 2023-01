﻿Probleme an den Schulen? Bildungsministerin lädt Rostocker Eltern zum Gespräch

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) will von den Eltern hören, wo es in den Schulen Probleme gibt.

Rostock. Ob Unterrichtsausfall oder Probleme mit dem Lehrplan: Alles, was Eltern von Schulkindern auf den Nägeln brennt, können sie direkt mit Simone Oldenburg (Linke) besprechen. Denn die Bildungsministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern kommt nach Rostock. Ziel der Tour durch Kitas, Schulen und Ämter sei es, mit dem Personal, den Mitarbeitern, aber eben auch mit Eltern- sowie Schülervertretungen ins Gespräch zu kommen, um zu erfahren, was in Kitas und Schulen gut läuft und wo Änderungen oder Nachbesserungen erfolgen müssen.

„Bei den Besuchen möchte ich mir einen Eindruck von der Situation in der Kindertagesförderung und in den Schulen verschaffen und mir ein Bild von der täglichen Arbeit machen“, so die Ministerin. „Wenn wir etwas verbessern wollen, können wir das nur zusammen. Bildung muss gemeinsam gestaltet werden“, erklärt Oldenburg.

Am Mittwoch, 22. Februar, sind vor allem die Eltern angesprochen. Zwischen 16.30 und 18.30 Uhr bietet die Ministerin im Staatlichen Schulamt Rostock, Doberaner Straße 47, eine Sprechstunde an. Wer diese Chance nutzen möchte, sollte sich bis 14. Februar anmelden und einen verbindlichen Termin sichern. Das geht ausschließlich per E-Mail an die Adresse info@schulamthro.bm.mv-regierung.de mit Angabe der teilnehmenden Personen sowie des Themas.

Im Mai 2022 hatte die Ministerin schon mal eine Elternsprechstunde in der Hansestadt angeboten. Themen waren damals die Folgen des Corona-Lockdowns, Gewalt an Schulen sowie Probleme mit der Lernplattform „itslearning“ und mit der Inklusion im Alltag.