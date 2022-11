﻿Probleme bei Briefwahl – weil die Post zu langsam ist? Das rät Rostock den Wählern

In der ersten Runde der OB-Wahl konnten einige Rostocker wohl nicht wählen, weil die Post nicht ankam. Stadt und auch die Deutsche Post AG bestätigen „Einzelfälle“. Für die Stichwahl sind die Unterlagen für Briefwähler nun auf dem Weg. Wann die Briefe im Kasten sein sollten und was Wähler tun können, wenn sie keine Post bekommen.

Rostock. Konnten etliche Rostocker am vergangenen Sonntag nicht an der ersten Runde der OB-Wahl teilnehmen, weil ihre Wahlunterlagen nicht im Briefkasten landeten? Das jedenfalls vermutet die Rostocker Stadtverwaltung: „Wir haben davon gehört, dass in Einzelfällen die Briefwahlunterlagen zu spät oder gar nicht zugestellt wurden“, sagt Bettina Bestier, Leiterin des Fachbereichs Wahlen im Rostocker Rathaus.

Ein Grund, die Wahl anzufechten, sei das aber nicht, heißt es aus dem Rathaus. Denn: Auch wenn die Unterlagen in Ausnahmefällen nicht rechtzeitig eintreffen, dürfe jeder wählen – notfalls „vor Ort“, in jedem beliebigen Wahllokal in der Stadt. Vor der Stichwahl soll es aber besser laufen.

Rostock: 26 500 Wahlbriefe sind unterwegs

Auch die Deutsche Post bestätigt „einige wenige Fälle“, von denen sie Kenntnis habe und in denen die Wahlunterlagen offenbar zu spät bei den Wählern eingingen. „Es gibt bei der Zustellung in Rostock aber keine Unregelmäßigkeiten“, versichert Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Post. Dennoch seien die Mitarbeiter für die wichtige Post sensibilisiert worden: „Die Wahlbriefe haben für uns allerhöchste Priorität.“

Am Mittwochabend hat die Post 26 500 Wahlunterlagen für die Stichwahl in Empfang genommen. „Am Sonnabend, spätestens am Montag sollten die bei den Wählern in den Briefkästen sein.“ Wer für die erste Runde eine Briefwahl beantragt hatte, bekommt nun automatisch auch für die Stichwahl die Unterlagen „frei Haus“ geliefert.

Zur Not geht es auch ohne Post

Damit die Stimmen rechtzeitig eintreffen, empfiehlt Bettina Bestier von der Wahlbehörde, gleich am Montag oder Dienstag die Stimmzettel per Brief zurückzusenden. „Und wer bis Mittwoch noch nichts im Briefkasten hatte, sollte sich unverzüglich bei uns melden.“ Die Briefwähler könnten dann zum Beispiel in der Briefwahlstelle der Stadt in Marienehe, Industriestraße 8, wählen. „Wer uns glaubhaft machen kann, dass er keine Unterlagen bekommen hat, dem helfen wir auch“, so Bestier.

Der verschickte Wahlschein wird in den Systemen gesperrt, die Wähler bekommen einen neuen Wahlschein und können entweder direkt vor Ort oder in einem der Wahllokale in Rostock auch noch am Sonntag mitentscheiden, wer neuer Chef im Rathaus wird. Die Briefwahlstelle ist montags und mittwochs von 8.30 bis 15 Uhr geöffnet, am Dienstag und Donnerstag sogar bis 18 Uhr. Am Freitag kann bis 12 Uhr gewählt werden. Auch am Sonnabend sind die Wahlexperten der Stadt von 8 bis 12 Uhr im Dienst, am Sonntag bis 18 Uhr.

Rostocks OB-Kandidaten im OZ-Duell

Wer sich vorab informieren will, wie die Kandidaten ticken, ist am Dienstag ab 19 Uhr im OZ-Medienhaus am Steintor richtig. Michael Ebert (CDU/FDP/UFR) und Eva-Maria Kröger (Linke) stellen sich im OZ-Wahlduell den Fragen von OZ-Reporterchef Andreas Meyer, seiner Stellvertreterin Claudia Labude-Gericke und auch denen der OZ-Leser. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen telefonisch unter 0381 / 365 446, per Mail an chefredaktion@ostsee-zeitung.de oder online.