﻿Prommer wird neue Rektorin der Uni Rostock: Zeit, dass sich was dreht

Die Nachfolge von Wolfgang Schareck an der Spitze der Universität Rostock übernimmt mit Elisabeth Prommer erstmals in der 600-jährigen Geschichte eine Frau. Gut so. Auf eine Eigenschaft wird es besonders ankommen, meint OZ-Reporterchefin Katy Krause in ihrem Kommentar.

