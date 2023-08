﻿Prothesen-Profi über Zukunft des Mähdrescher-Unfallopfers: „Das wird ein straffer Weg“

Hohen Luckow/Rostock. Ein schrecklicher Unfall beschäftigt die Menschen in MV. Das Mähdrescher-Unglück von Hohen Luckow, bei dem am 19. August ein 25-jähriger Agraringenieur-Student beide Beine verlor, ist Gesprächsthema im Land. Aus Kreisen der Familie gibt es eine Spendenaktion, die über verschiedene Social Media-Kanäle geteilt wird. 75 000 Euro sollen nach OZ-Informationen dort eingegangen sein. Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz, der die Aktion via Instagram promotet hat, sagt: „Wir müssen diesem jungen Mann helfen!“

Doch wie geht es mit diesem jungen Mann, der am Dienstag von der Intensivstation der Universitätsmedizin Rostock (UMR) auf die unfallchirurgische Staton verlegt wurde, weiter? Der Geschäftsführer des Guts Hohen Luckow, Joachim Walther, sagt: „Mit 25 darf das Leben nicht vorbei sein. Wir werden ihm helfen, wieder ins Leben zu finden. Wir kennen seine Fähigkeiten und haben auf jeden Fall einen guten Job bei uns für ihn.“

Am 19.08.2023 gegen 16:30 Uhr wollte der 25-jährige den zur Hälfte gefüllten Bunker des Mähdreschers entleeren. Dabei geriet er mit seinen Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken. © Quelle: Stefan Tretropp

Auch Professor Clemens Schafmayer, Chefarzt der chirurgischen Klinik und Poliklinik der UMR, der die Not-OP auf dem Feld bei Hohen Luckow geleitet hat, meint, dass es technische Lösungen in der Prothetik gibt, die dem Unfallopfer eine lebenswerte Perspektive bieten. Doch wie sehen die aus?

150 000 Menschen mit Beinprothesen in Deutschland

Der Rostocker Orthopädietechniker Ralph Scharpenberg (58) gründete sein Unternehmen 1998 mit Ehefrau Kathrin. Seit 2015 am neuen Standort in der Neptunallee beschäftigt Scharpenberg 104 Mitarbeiter. Das Unternehmen versorgt in Rostock pro Jahr rund 300 Menschen mit Prothesen. Laut Scharpenberg leben rund 150 000 Menschen in Deutschland mit Beinprothesen. Laut Deutscher Diabetes Gesellschaft (DGG) werden in Deutschland pro Jahr 60 000 Amputationen vorgenommen.

Ralph Scharpenberg sagt: „Das Leben kann nach so einer Amputation weitergehen. Unbedingt! Wir haben heute mehr Möglichkeiten denn je in der Prothetik. Wir verfügen je nach Situation des Prothesenträgers über jede Menge technische Varianten und müssen sehen, dass wir für ihn das Richtige finden.“ Der Prothetiker betont, dass er noch nichts zu dem Fall von Hohen Luckow sagen kann, aus der Klinik aber positive Anzeichen zu hören seien. Bei jedem Amputationspatienten werde mit einer Interimslösung begonnen und geschaut, was möglich ist.

„Wir erproben viele Dinge gemeinsam, damit der Anwender nicht überfordert wird.“ Das sei ein Prozess, der sich sukzessive entwickele. Technisch sei mittlerweile Unglaubliches möglich. Aber der jeweilige körperliche Leistungsgrad und vor allem der Wille des Patienten seien entscheidend.

Psychologische Betreuung immens wichtig

Standardmäßig werde mit einer „Schaftprothese“ begonnen. Wichtig sei bei jeder Amputation schnelle physiotherapeutische und psychologische Betreuung. Und die Fragen: Wie stark war der Verletzungsgrad und welche OPs stehen noch an? Das Rostocker Unternehmen arbeitet mit „Peers“ (Aus dem Englischen: „Gleiche“) zusammen. Das seien Menschen, denen ebenfalls Gliedmaßen amputiert worden seien und die sich zu Beratern weiterbilden lassen.

Ein solcher „Peer“ besucht den Patienten aus Hohen Luckow am 24. August in der Klinik und wird ihn begleiten, damit er nicht in ein Loch falle. Dann erst komme die Technik. „Wir recherchieren, was das richtige Produkt sein kann.“ Nach sechs Monaten werde erst die finale Prothese entwickelt, mit der ein Entwicklungsprozess beginne, der ein Leben lang anhält.

Was ist Endo-Exo-Prothetik?

Aber was ist der neueste Stand der Technik? „Wir haben Endo-Exo-Prothesen, die ein erweiterter Stand der Technik sind“, sagt Scharpenberg. Ob dieses Produkt für den Patienten infrage komme, könne er noch nicht beurteilen. Mit Endo-Exo-Technik werde ein Metallstiel in den Knochen hineingearbeitet, an dem eine elektronische Prothese mit Adaptertechnik angebracht ist. Damit habe der Patient kein Druckbild auf dem Beinstumpf und ein größeres Bewegungsausmaß bei weniger Volumenschwankungen. Außerdem mehr Flexibilität.

Patienten schwimmen, klettern, wakeboarden

Scharpenberg: „Damit kann man schwimmen gehen und alle möglichen Sportarten betreiben.“ Paul Schmidt (31), Orthopädietechniker bei Scharpenberg, selbst einseitig oberschenkelamputiert und als „Peer“ aktiv, sagt: „Ich kann mit meiner Prothese bouldern und auch wakeboarden. Sport mache ich mehrmals wöchentlich.“ Aber: Diese Technik verlange vom Patienten viel Disziplin.

Paul Schmidt (31) ist oberschenkelamputiert und lebt mit einer Prothese. © Quelle: Martin Börner

Scharpenberg legt Wert darauf, zum jetzigen Zeitpunkt keine Versprechungen zu machen. Jeder Amputations-Patient habe einen sehr harten Weg vor sich, der mit Schmerzen, OPs, Reha, Physiotherapie verbunden sei. Er sagt: „Wir sprechen von hauptberuflichen Prothesenträgern, die was für ihren Körper tun müssen. Das ist ein straffer Weg.“ Der Kraftaufwand in den Bewegungen liege bei einer Prothese bei 100 Prozent mehr.

„Wir verkaufen hier kein Elektro-Fahrrad!“

Gerade bei einem Doppel-Amputierten werde das hart. „Da sollten wir ihm nichts vormachen. Wir verkaufen hier kein Elektro-Fahrrad. Wir verkaufen einen Ersatz. Und es fehlt was im Körper. Wir können diesem Patienten nicht erzählen, wie toll das alles wird. Das wäre nicht fair. Weil es nicht stimmt. Es ist viel Arbeit. Aber: Es gibt Wege. Und das Wichtigste ist der Kopf, die Psyche“, sagt der Orthopädietechniker.

