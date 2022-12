Über 50 falsche Onlineshops sollen Filippo S. und Bastian D. betrieben und 3000 Menschen um ihr Geld gebracht haben, indem sie Waren verkauften, die es gar nicht gab. Am Freitag hat vor dem Rostocker Landgericht der Prozess gegen die beiden Männer aus Duisburg.

Rostock. Betrug in 3000 Fällen: Das wird den Angeklagten Filippo S. und Bastian D. vorgeworfen. Die beiden 39-Jährigen sollen über zwei Jahre lang sogenannte „Fakeshops“ im Internet betrieben haben, auf denen sie Güter anboten, die gar nicht existierten. 3000 Menschen, darunter auch zahlreiche aus Mecklenburg-Vorpommern, bestellten auf diesen Seiten Waren, die vorab bezahlt und im Anschluss nicht geliefert wurden. Mindestens 1,4 Millionen Euro an Gesamtschaden sollen so entstanden sein. Nun stehen die beiden Männer wegen gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Betruges am Landgericht Rostock vor Gericht. Am Freitag, den 23.12., begann der Prozess.