﻿Prozess gegen Trauerschwindler in Rostock: Angebliches Sexvideo aufgetaucht

Rostock. Am zweiten Verhandlungstag am Rostocker Amtsgericht gegen den als „Trauerschwindler“ bekannt gewordenen Bestatter Enrico B. sagte am Dienstag ein weiteres seiner mutmaßlichen Opfer aus. Erika W. verlor ihr Baby durch plötzlichen Kindstod, der heute 49-Jährige wurde ihr von der Polizei als Bestatter vermittelt. Die 37-Jährige ist eine von drei Frauen, deren Fälle am Rostocker Amtsgericht verhandelt werden. Enrico B. soll als „Liebesbetrüger“ enge Beziehungen zu den Frauen eingegangen sein und sie dann mit falschen Versprechen um viel Geld betrogen haben. Insgesamt geht es um 233 000 Euro.

„Bildmaterial“ zu sexuellen Details

Eine Aussage vor Publikum blieb Erika W. am Dienstag erspart. Anwältin Christine Habetha, die die drei Frauen vertritt, hatte den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt, das Gericht stimmte dem zu. Begründung: Bei der Aussage gehe es neben dem Tod des Kindes auch um Details zur sexuellen Beziehung zwischen der Rostockerin und dem Bestatter. Dazu solle dem Gericht auch entsprechendes „Bildmaterial“ vorgelegt werden.

Aussage hinter verschlossener Tür

B.s Anwalt Benjamin Richert sprach von einem „Sexvideo“. Das habe W. aufgenommen, um dem Bestatter damit zu schaden. Weil sie das Video bereits anderen Personen gezeigt habe, gebe es keinen Grund, bei der Verhandlung die Öffentlichkeit auszuschließen, so der Anwalt. Außerdem habe die Zeugin die Umstände zum Tod ihres Kindes bereits im Fernsehen „vor einem Millionenpublikum“ preisgegeben. Das Gericht unter Vorsitz von Richterin Frauke Klatte sah das anders und sperrte die Zuschauer für die Aussage von Erika W., die in Wirklichkeit anders heißt, aus.

Tochter führt Rostocker Bestattungshäuser

Bevor sich die Türen schlossen, beantragte Anwältin Habetha noch die Ladung weiterer Zeugen. Die beiden Männer sollen Angaben zu einem Kreditvertrag über 420 000 Euro machen. Mit dem Geld kaufte B. beziehungsweise seine Tochter ein Rostocker Bestattungsunternehmen mit drei Filialen. Noch heute ist die Tochter des Angeklagten laut Internetseite des Betriebs die Geschäftsführerin. Als die Raten zur Tilgung des Kredits fällig wurden, soll er nicht gezahlt haben.

Mittellos und überschuldet

B. wirkte nach außen erfolgreich, soll aber völlig überschuldet und mittellos sein. Die Geschäfte der Bestattungshäuser in Rostock und an weiteren Standorten in MV führen offiziell seine Kinder. Fast 20 Jahre lang soll er ein Doppelleben geführt haben. Mit seiner Lebensgefährtin bewohnte er 18 Jahre lang ein Bauernhaus, führte parallel dazu aber gleichzeitig heimlich stets vier, fünf weitere Beziehungen, um draus Geld zu schlagen. Das wirft ihm unter anderem Erika W. vor.

Nachdem ihr klar wurde, dass sie reingelegt worden war, machte die Rostockerin andere Opfer ausfindig und half entscheidend dabei mit, B. vor Gericht zu bringen. Sein Mandat habe nichts Verbotenes getan, beteuert dagegen Anwalt Richert: Der Deal bestand demnach offenbar aus Sex, den die Frauen genossen hätten. Anders als in Geschäftsdingen soll B. in dieser Beziehung sehr erfolgreich gewesen sein. Dass man dem finanziell erfolglosen B. in Geldsachen nicht trauen dürfe, hätten die Frauen erkennen müssen.

Bestatter war Vertragspartner der Polizei

Zur Rostocker Polizei unterhielt B. beste Kontakte. Bis 2018 war er sogar Vertragspartner der Polizei. Der seriös wirkende Mann wurde zu Todesfällen gerufen, um die Leichen mitzunehmen, mit einigen Beamten duzte er sich. In der WDR-Dokumentation „Der Trauerschwindler“ schildern zwei ehemalige Mitarbeiterinnen und Hinterbliebene, dass B. Haus- und Wohnungsschlüssel von der Polizei bekam. In der Folge gingen regelmäßig Diebstahlanzeigen ein.

Einmal ließ B. eigenmächtig das Haus eines Toten in einen Rohbau umbauen und schmiss persönliche Gegenstände auf den Müll, ohne einen Auftrag dafür bekommen zu haben. Laut seinem Anwalt stelle das eine Wertsteigerung der Immobilie dar. Die Polizei arbeitete dennoch mehrere Jahre mit dem umstrittenen Bestatter zusammen. Am 16. Mai ist ein weiterer Verhandlungstag angesetzt, es könnte dann ein Urteil geben.