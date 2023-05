﻿Prozess im dritten Anlauf: Ex-Heimbetreiberin in Fußfesseln in Rostock vorgeführt

Rostock-Stadtmitte. Im dritten Anlauf hat es geklappt: Nachdem sich eine ehemalige Pflegeheimbetreiberin aus Krakow am See durch Krankschreibungen zweimal einer Gerichtsverhandlung entzogen hatte, wurde die 37-Jährige am Donnerstag nun in Fußfesseln und von Justizbeamten in den Gerichtssaal am Rostocker Landgericht geführt. Zuvor wurde sie per Haftbefehl gesucht.

Die Frau muss sich wegen des besonders schweren Betrugs in Millionenhöhe verantworten. Sie soll ungerechtfertigterweise Rechnungen an Pflege- und Krankenkassen des Landes gestellt und so eine Summe von über 1,8 Millionen Euro kassiert haben. Die heute 37-Jährige wurde bereits im Juni letzten Jahres am Landgericht zu vier Jahren Gefängnis wegen Freiheitsberaubung, Betrugs und Misshandlung Schutzbefohlener verurteilt.

Die Angeklagte Ani S. mit ihrer Anwältin © Quelle: Stefan Tretropp

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft diesmal: Ani S. soll in ihrer Funktion als Betreiberin einer Pflegeeinrichtung in Krakow am See zwischen Mai 2013 und Oktober 2015 diese ohne eine verantwortliche Pflegedienstleitung betrieben haben. Dennoch soll sie dafür Rechnungen an zahlreiche Kranken- und Pflegekassen gestellt haben – insgesamt 1398 Rechnungen. Diese seien fast vollständig bezahlt worden, heißt es in der Anklageschrift. Insgesamt soll die 37-Jährige eine Summe von 1 826 391 Euro kassiert haben.

Betroffen vom mutmaßlichen Abrechnungsbetrug sollen nahezu alle namhaften Krankenkassen sein. Die Angeklagte verweigerte am Donnerstag ihre Aussage und schwieg zu den Vorwürfen. Sie machte nur Angaben zu ihrem Geburtstag und Geburtsort. Aktuell wolle ihre Mandantin von ihrem Recht auf Zeugnisverweigerung Gebrauch machen, sagte Rechtsanwältin Ria Halbritter.

Angestellte der AOK Nordost als Zeugin gehört

Eine erste Zeugin, Angestellte der AOK Nordost, beschrieb unter anderem, wie nach und nach mehrere Beschwerden über die Zustände in der Einrichtung zu fristlosen Kündigungen und schließlich zur endgültigen Schließung im Oktober 2015 führten. So seien bei ihr Hinweise eingegangen, dass Unterlagen gefälscht, Vertragsbestandteile nicht erfüllt oder nicht entsprechend qualifiziertes Personal eingesetzt wurde.

Recherchen der AOK beim Finanzamt und Rentenversicherungsträger ergaben, dass eine als Pflegedienstleiterin angegebene Fachkraft nur stundenweise und als Honorarkraft, quasi im Nebenerwerb, in der Einrichtung im Einsatz war, während sie im Hauptberuf sozialversicherungspflichtig beschäftigt in einem Sanitätshaus in Güstrow arbeitete. Die Angeklagte habe gewusst, dass sie damit nicht berechtigt war, die Leistungen in Rechnung zu stellen, so der Staatsanwalt.

Gehört wurden auch weitere Zeugen. Wann ein Urteil fällt, ist noch nicht klar.

