﻿Prozess um Liebherr-Unglück: Schweizer Versicherung will Millionen von Rostocker Mittelständler

Anfang 2020 stürzten zwei Liebherr-Kräne beim Verladen in das Hafenbecken. Nun hat das Unglück ein Nachspiel vor Gericht: Eine Schweizer Versicherung will 7,5 Millionen Euro von einem Rostocker 50-Mann-Unternehmen. Wie der Prozess ablief, wie genau es zu dem Unglück kam.

Rostock. Es war der Beginn einer ganzen Unfallserie beim Kran-Riesen Liebherr in Rostock – und er kostete Millionen: Knapp drei Jahre ist es her, da gingen im Seehafen beim Verladen zwei nagelneue Hafen-Kräne „made in Rostock“ über Bord eines Frachters. Seit Donnerstag, 16. Februar, wird vor dem Landgericht in Rostock verhandelt, wer für den Schaden aufkommen muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine große Schweizer Versicherung – die milliardenschwere Zurich Insurance Group – verklagt einen Rostocker Mittelständler – das Umschlag-Unternehmen Karpack mit zirka 50 Mitarbeitern – auf 7,5 Millionen Euro.

Der Unfall: Liebherr-Kräne stürzen in Rostocker Hafenbecken

Das Unglück ereignete sich an einem regnerischen Januar-Tag im Jahr 2020: Zwei neue Kräne vom Typ LHM 550 – bis zu 420 Tonnen schwer – wurden an diesem Tag auf das Frachtschiff „Jumbo Vision“ verladen. Die Umschlag-Maschinen aus dem Rostocker Liebherr-Werk waren für einen Hafen in Nigeria bestimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch beim „Rangieren“ an Bord kam es zum Unglück: „Einer der Kräne kam auf den Stahlplatten an Bord ins Rutschen“, zitierte Richter Michael Mack aus einem Gutachten der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen (BSU). Das Schiffe habe daraufhin massiv Schlagseite erlitten – und beide Kräne stürzten über Bord in das Hafenbecken. Teile des Seehafens mussten einen Monat lang gesperrt werden. So lange dauerte es, bis die Giganten geborgen werden konnten.

Die Umstände an Bord des Frachtschiffes „Jumbo Vision“

In dem Bericht der BSU ist unter anderem die Rede davon, dass beim Bewegen der Kräne auf dem Schiffsdeck keine rutschhemmenden Matten ausgelegt gewesen seien. Auch habe das ruckartige Anfahren und Abbremsen dazu geführt, dass sich das Schiff aufgeschaukelt habe. Zudem seien zwei Pontons, die zum Stabilisieren des Frachtschiffes gedacht waren, schon vor dem „Fahrmanöver“ an Bord abgebaut worden.

Prozess um Kran-Unglück bei Liebherr in Rostock: Als Richter fungieren Michael Mack (Mitte) sowie die bekannten Rostocker Unternehmer Alexander Winter und Andrea Eckenfelder. © Quelle: Andreas Meyer

Das alles, so die Unfallermittler des Bundes, sei aber niemandem konkret anzulasten: Selbst erfahrene Schiffsbesatzungen hätten diese Gefahr nicht vorhersehen können, zitierte Mack weiter aus dem Bericht der Fachleute. Übrigens: Am Richtertisch nahmen bei dem Prozess auch Alexander Winter, Chef der Rostocker Arcona-Hotelgruppe, sowie die Geschäftsführerin der Stadtdruckerei Weidner, Andrea Eckenfelder, Platz. Sie fungieren neben Mack als ehrenamtliche Handelsrichter.

Der Prozess: Wer hat Schuld am Kran-Unglück in Rostock?

Die Zurich-Gruppe – Versicherer von Liebherr – gibt jedoch Karpack die Schuld: Seit 2013 habe das Rostocker Unternehmen einen „Rahmenvertrag“ mit Liebherr, in dem geregelt sei, dass die Verantwortung für das sichere Verladen von Liebherr-Kränen auf Schiffe allein bei dem Dienstleister liege. Das aber streitet Karpack ab: So hätte Karpack im konkreten Fall die Kräne zwar an die Kai-Kante gefahren, dann seien sie aber von der Schiffsbesatzung mit dem Schiffskran an Bord gehoben worden. Auch für das Rangieren an Bord seien der Kranführer von Liebherr sowie die Reederei verantwortlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch nach fast eineinhalb Stunden Diskussion um Vertragsdetails, die Auslegung von Gesetzestexten und Vereinbarungen zwischen den Beteiligten war eine Einigung in weiter Ferne. Unter anderem geht es auch um die Frage, ob Karpack von Liebherr zu schlecht für den Auftrag bezahlt wurde, um am Ende für Millionenschäden zu haften. Die Rostocker Firma hat, so hieß es jedenfalls vor Gericht, lediglich 9500 Euro für den Auftrag erhalten.

Lesen Sie auch

Bis Mitte Mai haben beide Seiten nun Zeit, sich erneut über einen Kompromiss auszutauschen. Im Prozess wurde bekannt, dass die Versicherung auch gegen zwei weitere Unternehmen nach dem Unfall vor Gericht gegangen ist: Gegen die Reederei der „Jumbo Vision“ und eine weitere Firma.

Die Unglücksserie bei Liebherr in Rostock

Der Unfall mit der „Jumbo Vision“ war nur der erste einer ganzen Reihe bei Liebherr: Wenige Monate nach dem Unglück mit den beiden Kränen für Nigeria brach bei einem Belastungstest der Kranhaken des weltgrößten Schiffskrans und beschädigte das Spezialschiff „Orion“ schwer. Der Schaden ging in die zweistellige Millionen-Höhe, erst im Mai 2022 konnte das Schiff schließlich mit dem Kran auslaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor wenigen Wochen rammte schließlich ein Frachter, der mit Liebherr-Kränen beladen war, die Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal in Kiel. Die Brücke wurde tagelang gesperrt und ebenfalls schwer beschädigt.