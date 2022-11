﻿OZ live am Dienstag gegen 13 Uhr: Prozess um Dreifachmord von Rövershagen beginnt

Im Fall des Dreifachmords in Rövershagen beginnt am Dienstag der Prozess gegen den Tatverdächtigen.

Es ist eines der schwersten Verbrechen der vergangenen Jahre in MV. Angeklagt ist ein junger Mann, der 27-Jährige soll seine Eltern und seine Schwester im Einfamilienhaus der Familie in Rövershagen heimtückisch ermordet haben. Am Dienstag beginnt der Prozess vor dem Landgericht Rostock. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet live.

