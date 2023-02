﻿„Durchlebe das alles noch mal“ – Opfer und mutmaßlicher Täter sagen im Prozess um Reriker Bankraub aus

Rostock. Der Sparkassenraub von Rerik sorgte Mitte August vergangenen Jahres für Schlagzeilen in der Region. Ein Mann war morgens in die örtliche Filiale der Ostsee-Sparkasse gekommen, hatte zwei Bankangestellte mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Erst als ihm ein Angestellter Bargeld aus privatem Besitz anbot und 120 Euro aushändigte, verließ der Täter die Filiale und flüchtete mit dem Fahrrad.

Für den Raub muss sich der mutmaßliche Täter Enrico S. seit Montag vor dem Schöffengericht am Landgericht Rostock verantworten. Angeklagt ist er wegen schwerer räuberischer Erpressung. Kurz nach Beginn der Verhandlung ließ der 46-Jährige durch seinen Verteidiger ein Geständnis abgeben. Er bedauere die Tat auch und erklärte sein Handeln mit übermäßigem Alkoholkonsum.

Erst einen Tag vor der Tat in Rerik war Enrico S. aus der Justizvollzugsanstalt Waldeck nahe Rostock entlassen worden. Von dort habe er sich zu Fuß nach Rostock begeben. Gegen Mittag sei er mit einem gestohlenen Fahrrad nach Kühlungsborn aufgebrochen. Dort habe er Freunde getroffen und sich eine Stiege Bier sowie eine Flasche Whisky gekauft. Den größeren Teil davon will er später am Salzhaff in Rerik selbst ausgetrunken haben. Um sich Geld zu beschaffen, sei er am nächsten Morgen in die Reriker Filiale der Sparkasse gegangen.

Angeklagter zeigt sich vor dem Landgericht Rostock geständig

Nach der Einlassung über den Anwalt antwortete S. auch persönlich auf die Fragen des Vorsitzenden zum Tathergang. Zwar blieb der Angeklagte grundsätzlich geständig, allerdings stellte er die Vorgänge wesentlich harmloser dar. Er bestritt nicht, mit dem Messer auf die Bankangestellten zugegangen zu sein, meinte aber, dass er dies aus einem großen Abstand heraus getan hätte. „Mindestens 18 Meter waren noch dazwischen“, behauptete der Angeklagte.

Der Angeklagte Enrico S. hört beim Prozessauftakt den Zeugen zu. Sie leiden noch immer unter der Tat. © Quelle: Stefan Tretropp

Dagegen sagten die nacheinander befragten Zeugen aus der Bankfiliale, die beide den Angeklagten eindeutig als Täter identifizierten, etwas anderes aus. Demnach hatte der Täter zuerst die Zeugin Marita B. und danach ihren Kollegen Robert D. auf sehr kurzer Distanz direkt mit dem Messer bedroht. Eiskalt sei sein Blick gewesen. Dann seien die Worte „Geld her, oder ich haue zu“ gefallen, berichtet die Zeugin. Dem Zeugen Robert D. habe der Tatverdächtige, nachdem er von ihm 120 Euro erhalten habe, beim Verlassen der Filiale gedroht: „Wenn du die Polizei rufst, komme ich wieder und steche dich ab.“

In Rerik bedrohte Zeugen leiden noch heute

In der Verhandlung zeigte sich, wie sehr beide Zeugen noch heute unter der Tat vom vergangenen Sommer leiden. Marita B. kann ihren Beruf immer noch nicht ausüben. Sie ist traumatisiert, wird therapeutisch behandelt und ist krankgeschrieben. Auch ihr Kollege, der mit der Aushändigung seines privaten Geldes an den Täter sehr schnell zur Deeskalation beigetragen hatte und damit vielleicht Schlimmeres verhinderte, meinte: „Ich dachte erst, ich werde damit fertig. Aber jetzt durchlebe ich das alles noch einmal.“

Angeklagter gibt sich als Angestellter der Kripo aus

Bevor die beiden Mitarbeiter der Bank als Zeugen aussagten, gab sich der Angeklagte redselig und sehr selbstbewusst, auch wenn seine Aussagen mitunter etwas phantasievoll erschienen. So erzählte er dem Richter auf Nachfrage, dass er obdachlos sei. Wenig später ließ er das Gericht wissen, dass er schon seit den 1970er Jahren bei der Kripo in Rostock angestellt sei. Und das, obwohl er erst Ende der 70er-Jahre geboren wurde. Zuletzt sei S. eigenen Aussagen zufolge bei der Polizei als V-Mann geführt worden. Noch verworrener seine Erzählung, nach der er in Nordrhein-Westfalen von drei Privatdetektiven verfolgt worden sei. „Die sind jetzt alle tot. Und ich lebe noch.“ Angeblich wären ihm damals Kripobeamte aus Rostock zu Hilfe gekommen.

Der Richter ging auf diese Einlassung gar nicht näher ein. Gegen Ende der Beweisaufnahme fragte er den psychologischen Gutachter, wie die offensichtlichen Wahnvorstellungen des Angeklagten zu erklären seien. Der Professor legte dar, dass dies einerseits durch längerfristigen Alkoholkonsum zu erklären wäre und meinte: „Lücken, die im Gedächtnis entstanden sind, werden einfach durch solche Phantasievorstellungen ersetzt.“ Alternativ dazu könnte sich der Angeklagte dies aber auch ausgedacht haben, um vor Gericht eine Show abzuziehen.

Genau festlegen wollte sich der Professor nicht. Er zog in seinem Gutachten das Fazit, dass der Angeklagte nach seiner Einschätzung während der kurzen Zeit des gesamten Tatherganges von knapp zwei Minuten weder geistig beinträchtig war noch ein Rauschzustand vorgelegen habe. Kurzum: Der Angeklagte wusste zu dem Zeitpunkt genau, was er tat.

S. wurde seit 2004 schon mehrmals verurteilt

Vor Strafverfolgung jedoch scheint sich Enrico S. nicht zu fürchten, er ist für die Justiz kein Unbekannter. Mehrfach saß er in den vergangenen 20 Jahren hinter Gittern. Allein zur Verlesung des Auszuges aus dem Bundeszentralregister, in dem 40 Verurteilungen aufgelistet sind, benötigte das Gericht etwa 20 Minuten. Nach der Beweisaufnahme am Montag wird der Prozess am Mittwoch mit den Plädoyers fortgesetzt.