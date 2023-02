﻿Wegen Putins Krieg: MV muss doppelt so viele Geflüchtete aufnehmen wie erwartet

Rostock/Schwerin. Die Städte und Gemeinden in MV werden nach OZ-Informationen noch mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen, als bisher geplant. Der Grund: Auch ein Jahr nach Kriegsbeginn reißt der Strom an Menschen, die vor Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine fliehen, nicht ab. Und von all jenen Ukrainern, die nach Deutschland fliehen, wird der Nordosten mehr Menschen aufnehmen müssen, als in den vergangenen Monaten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Rostock rechnet das Rathaus bereits damit, dass sich die Zahl der Geflüchteten, die in der größten Stadt des Landes untergebracht werden sollen, verdoppeln wird. Zumindest in nächster Zeit. Die Hansestadt plant deshalb bereits, Wohnschiffe anzumieten – und ein Containerdorf am Stadthafen zu bauen.

MV muss wieder Ukrainer aufnehmen

Hintergrund: „In den ersten Monaten des Ukraine-Kriegs hat Mecklenburg-Vorpommern mehr Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen, als es der Königsteiner Schlüssel vorsieht. Somit bestand hier noch im Sommer ein ,Überschuss’ an aufgenommenen Flüchtlingen“, erklärt Renate Gundlach, die Sprecherin von Innenminister Christian Pegel (SPD).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber: Bereits im Herbst war der „Überschuss“ aufgebraucht, der Bund weist dem Nordosten seitdem auch wieder Geflüchtete aus der Ukraine zu. Gundlach weiter: „Da diese letztlich in den Kommunen unterzubringen sind, haben wir diese kontinuierlich darauf hingewiesen – mit der Bitte, entsprechende Vorbereitungen zu treffen.“

Denn: Auch ein Jahr nach Putins Überfall fliehen Menschen aus der Ukraine – offenbar vor allem aus den östlichen Landesteilen, in denen die schwersten Kämpfe toben. „Wie viele Kriegsvertriebene 2023 nach MV kommen, lässt sich zurzeit unmöglich seriös vorhersagen“, sagt Gundlach. „Das hängt in erster Linie direkt vom weiteren Kriegsgeschehen und der kriegsbedingten humanitären Situation in der Ukraine selbst ab.“

Lesen Sie auch

Mehr als 1300 Flüchtlinge in MV in vier Wochen

Das Innenministerium bestätigt, dass sich die Zahl der Menschen, die in MV Schutz und Hilfe suchen, seit Jahresbeginn verdoppelt hat: „Im Januar kamen insgesamt 730 und im Februar bisher 572 ukrainische Kriegsvertriebene nach Mecklenburg-Vorpommern“, so Gundlach. Hinzu kämen allein im Januar 586 Asylsuchende aus anderen Ländern. Macht – allein im ersten Monat – 1316 Schutzsuchende, die im Nordosten untergebracht werden mussten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Kommunen stoßen schon jetzt an ihre Grenzen. Der Konflikt um eine neue Container-Aufnahmeeinrichtung in Upahl bei Grevesmühlen beschäftigt mittlerweile sogar die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Gemeinde hat einen Baustopp für das Projekt des Landkreises vor Gericht beantragt.

Selbst die größte Stadt des Landes gerät in Not: Rostock will nach OZ-Informationen ein Wohnschiff für Flüchtlinge anmieten, plant zudem ebenfalls ein Container-Dorf für bis zu 300 Schutzsuchende – möglicherweise direkt am Stadthafen. Sozialsenator Steffen Bockhahn (parteilos): „Während bisher die Zuweisungen bei etwa 35 Geflüchteten pro Woche lagen, wird sich die Zahl in der kommenden Woche möglicherweise verdoppeln.“ Bockhahn lässt bereits Turnhallen als Notunterkünfte vorbereiten.