﻿Pyro-Ärger bei Hansa gegen Pauli: Insider erklären das Schmuggel-System der Fans

Rostock. Wieder Pyroattacken, wieder Gewalt, wieder Verletzte: Die Ausschreitungen beim Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Hansa Rostock – sie überschatten die bisherigen Leistungen des Zweitligisten. Doch wie kann es immer wieder zu solchen Krawallen kommen? Wie funktioniert das System?

Ein hochrangiger Polizist aus Rostock, ein Kenner der Sicherheitsbranche und Leute aus dem Vereinsumfeld packen aus. Sie alle wollen anonym bleiben. Zu brisant ist das Thema.

Wer kontrolliert eigentlich die Fans?

Die Einlasskontrollen sind Sache der Vereine. Sie sind die Hausherren in ihren Stadien – das gilt für den FC St. Pauli am Millerntor ebenso wie für den FC Hansa Rostock im Ostseestadion. In Rostock hat der Verein einen privaten Sicherheitsdienst mit den Kontrollen und der Sicherheit im Stadion und dessen direktem Umfeld beauftragt. Er ist auch für das Kontrollieren der Personen zuständig, die ins Stadion wollen.

Wie konnten Feuerwerksraketen und Pyro ins Millerntor gelangen?

Wie sich selbst die engmaschigsten Kontrollen aushebeln lassen, zeigte sich auf St. Pauli: Mehrere Hundert Gästefans drängten dort zeitgleich auf Einlass, überrannten die Ordner. Bis zu 700 Hansa-Fans waren gänzlich unkontrolliert ins Stadion gelangt, hieß es von der Hamburger Polizei. Auf Videos soll zu sehen sein, wie Hansa-Anhänger vermummt und mit Quarzhandschuhen an Polizisten vorbei ins Stadion marschieren.

Ein Hansa-Fan schildert in einer E-Mail seine Erlebnisse wie folgt: Bereits um 11.45 Uhr – also 105 Minuten vor Anpfiff – hätten sich die Hunderte Hansa-Fans vor dem Gästeblock gedrängt, so der Mann, der nicht aus Rostock stammt. Gegen 13 Uhr seien die Fans „langsam unruhig“ geworden, Polizei und Sicherheitsdienst hätten daraufhin die Tore geschlossen. Der Fan weiter: „Um 13.20 Uhr waren Polizei und Ordnungskräfte nicht mehr Herr der Lage.“ Die Tore wurden geöffnet, Kontrollen gab es nicht mehr.

Der langjährige Kenner der Sicherheitsbranche, mit dem die OZ sprechen konnte, sagt zu den Schilderungen des Fans: „Im Raum steht der Vorwurf, dass der Sicherheitsdienst des FC St. Pauli Fehler gemacht hat, zu wenig Personal für die Kontrollen eingesetzt hat. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen. Es ist ebenso denkbar, dass der ‚Stau‘ absichtlich herbeigeführt wurde.“

Warum wurden die Tore einfach geöffnet?

„Niemand will Szenen wie auf der ‚Love Parade‘ in Duisburg“, so der Sicherheitsexperte. 2010 waren ins Duisburg bei einer Massenpanik im dichten Gedränge 21 Menschen ums Leben gekommen. „Wenn sich vor einem Stadion Hunderte drängen, ist das kreuzgefährlich.“ Auch auf St. Pauli sollen bereits vereinzelt Fans in der Menge zusammengebrochen sein, heißt es aus dem Hansa-Umfeld. „Dann ist es das Beste, den Druck wegzunehmen und die Tore zu öffnen.“ Das Kalkül der Sicherheitskräfte: „Im Stadion, im Gästeblock, hat man die Problemsfans in einer kontrollierbaren Umgebung“, sagt dazu der hochrangige Polizeibeamte, der jahrelang selbst mit Hansa zu tun hatte.

Warum kommt es immer wieder zu solchen Szenen am Einlass?

Viele Menschen wollen in kurzer Zeit in die Stadien rein. Jeden Einzelnen minutenlang zu kontrollieren – nahezu unmöglich. „Wenn Sie das wollen, muss der Einlass ab 9 Uhr morgens beginnen. Und selbst dann wird es schwierig“, so der Sicherheitsexperte. Theoretisch müsste jedem Fan eine individuelle „Einlasszeit“ zugeordnet werden. Das hält der Fachmann aber für wenig praktikabel.

Gibt es noch andere Wege, Pyro ins Stadion zu schmuggeln?

Selbst wenn die Fans die Pyrotechnik nicht am oder im Körper schmuggeln: „Sie finden Wege“, sagt der hochrangige Polizeibeamte, der die Szene bestens kennt. Ein Beispiel: So verfeindet manche Fanlager auch sein mögen, wenn es um Pyrotechnik geht, gelte der alte Szenespruch „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“. „Da kommt es schon mal vor, dass die Heimfans im Gästeblock Pyro für die Gäste deponieren. Quasi als Gastgeschenk, für die gemeinsame Sache.“

Oder: Die Polizei habe auch schon Pyrotechnik in Bierfässern entdeckt. Das verbotene Material wurden wissentlich oder unwissentlich von Catering-Mitarbeitern ins Stadion gebracht. „In der Regel ist das Zeug schon lange im Stadion, bevor die Fans kommen“, so der Polizist.

Wie könnte der FC Hansa auf die Ausschreitungen reagieren?

Immer wieder wird eine Schließung der Südtribüne gefordert – als Denkzettel an die Fanszene, die „Suptras“. Der Verein um Vorstandschef Robert Marien lehnt das aber ab. „Kein Wunder“, sagt der Polizeibeamte. „Wenn Marien die ‚Süd‘ schließt, ist er seinen Job los. Der Einfluss der Szene auf den Verein und den Aufsichtsrat ist zu groß.“ Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Ja, eine Schließung der Südtribüne ist für einen Vorstand gefährlich. 2011 ließ der damalige Vereinsboss Bernd Hofmann die Tribüne nach Ausschreitungen schließlich. Ein Jahr später war er weg.

„Es gibt aber noch weitere Gründe, die gegen eine Schließung sprechen: Die Maßnahme bringt einfach nichts“, heißt es von einem Insider beim FC Hansa. Die Szene würde größtenteils dennoch ins Stadion gelangen, sich über die anderen Tribünen verteilen. „Wir riskieren damit, mehrere ‚Unruheherde‘ im Stadion zu haben.“ Gleiches gelte für ein „Auswärtsverbot“: „Dann besorgen sich diese Leute die Tickets auf anderem Wege. Wir machen die Lage nur unkontrollierbarer.“ Der szenekundige Polizist reagiert auf solche Aussagen desillusioniert: „Muss es erst Tote geben, bevor die Vereine mal wirklich durchgreifen gegen diese vermeintlichen Fans?“

Hat der FC Hansa wirklich nur 100 Problemfans?

Nach dem St.-Pauli-Spiel schimpfte Hansa-Chef Marien auf „50 bis 100 Vollidioten“, die immer wieder negativ auffallen und dem Verein massiv schaden würden. Sind es wirklich so wenige? Fast, sagt die Rostocker Polizei. Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Lembke zählen die Ordnungshüter 80 Anhänger des FC Hansa zur sogenannten Fan-Kategorie C – zu den gewaltbereiten Fans. Aber: Weitere 420 polizeibekannte Anhänger gehören zur Kategorie B: Sie neigen zur Gewalt, lassen sich mitreißen.