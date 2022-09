﻿Pyro Games in Rostock begeistern: Publikum kürt Jürgen Matkowitz zum Sieger

Rund 3000 Besucher erleben hochkarätige Choreografien zu professionellen Feuerwerken im Rostocker Iga-Park. Der Gewinner des Wettstreits wurde per Applaus des Publikums ermittelt. Doch es gab auch einen Wermutstropfen.

Rostock. Einen ordentlichen Vorgeschmack auf den nächsten Jahreswechsel gaben professionelle Feuerwerkskünstler am Sonnabend bei den Pyro Games im Iga-Park in Rostock. Mit einer heißen Feuershow an einem kühlen, aber trockenen Septemberabend und stimmungsvoller Musik wurden die laut Angaben der Veranstalter rund 3000 Besucher bereits ab dem späten Nachmittag auf den Höhepunkt der Pyro Games eingestimmt: die choreografierten Feuerwerke von Größen der Szene wie Jürgen Matkowitz aus Berlin, der im Frühjahr bereits beim Turmleuchten in Warnemünde für besondere Momente gesorgt hatte.

Viele Wiederholungstäter unter den Besuchern