﻿Pyro-Games im Iga-Park Rostock: Gibt’s trotz Energiekrise eine Laser-Show?

Wegen steigender Preise für Strom wurden Veranstaltungen wie die Lichtwoche bereits abgesagt. Was ist mit dem Feuerwerker-Festival Pyro-Games 2022 Ende September? Das Event hat neben Raketenregen auch Lichteffekte im Programm. Was Besucher wissen müssen.

Knaller-Programm für Feuerwerkfans: Bei den Pyro-Games in Rostock sollen Besucher eine spektakuläre Show leben.

Rostock. Die Profis lassen’s krachen: Bei den Pyro-Games bieten Feuerwerker eine effektvolle Show aus Raketenregen und Laserlicht. In Rostock sollen in wenigen Tagen unter dem Motto „Feuer frei“ die Funken sprühen.

Doch was bedeuten Energiekrise und steigende Strompreise für ein Event, das auch auf viele Lichteffekte setzt? Die Lichtwoche in Rostock wurde zuletzt abgesagt. Bleiben für die Lasershow bei den Pyro-Games auch die Lichter aus? Die OZ hat die Antworten zu den wichtigsten Fragen rund um die Pyro-Games in Rostock.

Wann und wo finden die Pyro-Games statt?

Das Event findet am 24. September im Rostocker Iga-Park statt. Einlass ist ab 17 Uhr.

Wie viele Besucher kommen?

Die Veranstalter rechnen mit 5000 Leuten.

Was kosten Tickets?

Für einen Stehplatz sind 20 Euro, für einen Sitzplatz 30 Euro pro Person fällig. Das Familienticket (zwei Erwachsene, zwei Kinder zwischen 14 und 17 Jahre) kostet 61 bzw. 91 Euro. Die Karten können an den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.pyrogames.de gekauft werden. An der Abendkasse sind die Tickets teurer. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren erhalten freien Eintritt im Stehplatzbereich, mit Sitzplatz bis einschließlich sechs Jahren.

Die Veranstaltung ist Open Air. Was passiert bei schlechtem Wetter?

Das Event findet laut Organisatoren auch bei Regen statt.

Angesichts steigender Energiekosten: Fällt die Lasershow aus?

Nein. „Die Lichttechnik wurde auf energiesparende Lampentechnik umgerüstet, ebenso die gastronomische Beleuchtung“, heißt es.

Wie viele Leute sind an der Show beteiligt und wie viel Pyrotechnik kommt zum Einsatz?

Mehr als 200 Leute sind am Programm und dessen Umsetzung beteiligt. In Rostock wollen die Pyrotechniker gut 1000 Raketen in den Himmel schießen.

Was bietet das Rahmenprogramm?

Neben einer Knallershow am Himmel soll das Publikum auch zu ebener Erde etwas geboten werden. Überdimensionale Stelzenläufer empfangen die Gäste. Artisten heizen ihnen mit ihren Feuerspielen und lodernder Flammenakrobatik ein. Die Liveband Stamping Feet verbreitet mit ihrem rhythmischen Sound und ihrem vielseitigen Musikrepertoire funkensprühende Stimmung. Tausende Lichtstrahlen durchbrechen zwischen den Feuerwerksdarbietungen die Dunkelheit, wenn Multimedia-Laser-Feuerkünstlers Jürgen Matkowitz mit seiner Licht- und Lasershow den Iga-Park in ein Meer aus Musik und Energie taucht.

Wem zwischendurch der Magen knurrt, wird versorgt. Imbiss- und Getränkebuden stehen bereit. Selbst Essen und Getränke mitzubringen, ist (mit Ausnahme einer 0,5-Liter-PET-Flasche pro Person) nicht erlaubt. Auch Klappstühle und pyrotechnische Produkte müssen draußen bleiben.

Die Pyro-Games sind ein Feuerwerksfestival, bei denen Pyro-Profis gegeneinander antreten. Wer am besten knallert, entscheidet das Publikum am Ende des explosiven Wettstreits: Die Zuschauer voten am Ende der Veranstaltung für ihren Liebling. Der bekommt für seine Leistung die goldene Siegertrophäe.